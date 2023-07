Stoltenberg e konfirmon: Erdogan do të mbështesë anëtarësimin e Suedisë në NATO

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka pranuar të mbështesë ofertën e Suedisë për t’u bashkuar me NATO-n, ka thënë shefi i aleancës ushtarake, Jens Stoltenberg.

Në një konferencë, ai tha se presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan do të përcjellë ofertën e Suedisë në parlamentin turk dhe “të sigurojë ratifikimin” e saj.

Ai kishte sugjeruar se Turqia do të mbështeste Suedinë vetëm nëse BE rihap bisedimet e anëtarësimit me Ankaranë.

Si një nga 31 anëtarët e NATO-s, Turqia ka të drejtën e vetos mbi çdo vend të ri që i bashkohet grupit. Stoltenberg po fliste në Vilnius të hënën, pasi priti bisedimet midis Erdogan dhe kryeministrit suedez Ulf Kristersson përpara një samiti të NATO-s në kryeqytetin lituanez.

“Presidenti Erdogan ka rënë dakord të përcjellë protokollin e pranimit për Suedinë në Asamblenë e Madhe Kombëtare [parlamentin e Turqisë] sa më shpejt të jetë e mundur dhe të punojë ngushtë me asamblenë për të siguruar ratifikimin,”- tha Stoltenberg.

Turqia dhe Hungaria janë aktualisht dy anëtarët e vetëm të NATO-s që kanë ratifikuar ende kërkesën për anëtarësim të Suedisë. / BBC

