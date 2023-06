Stoltenberg: Zgjerimi i BE-së i mundur deri në 2030, Ukraina në NATO, Rusia s’e ndal dot

Me anë të një videomesazhi me të cilin iu drejtua të pranishmëve në forumin e Prespës që po mbahet sot në Strugë, Maqedoni e Veriut, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se zgjerimi i BE deri në 2030 është një mision i mundur.

Ai solli në fokus luftën e Rusisë ndaj Ukrainës, që ka tronditur paqen dhe sigurinë në Europë. Po sipas tij, marrëdhëniet me Rusinë nuk do të jenë më njësoj.

“Kurdo që do të përfundojë lufta, marrëdhëniet me Rusinë u ndryshuan dramatikisht. Ambienti i sigurisë në Europë nuk do të jetë si më parë. Presidenti Putin do një Europë tjetër që humb demokracinë dhe lirinë”, nënvizoi Stoltenberg.

Në anën tjetër është Kina dhe forcimi i marrëdhënieve me Rusinë. Kreu i NATO-s shtoi më tej se Kina sfidon sigurinë.

“Shohim që Kina dhe Rusia afrohen me njëri-tjetrin, por Kina nuk është armiku jonë, por sfidon sigurinë dhe vlerat tona”, tha kreu i NATO-s.

Stoltenberg ka dhe një përgjigje për skeptikët e zgjerimit të Bashkimit Europian. Duke qëndruar në të njëjtën linjë, Jens Stoltenberg shtoi se është më shumë se mision i mundur.

“Ky event pyet nëse do të kemi familje të zgjeruar europiane deri në vitin 2030. Është mision i pamundur apo i mundur? Përgjigjja është se është më shumë se mision i mundur, dhe në fakt ndodh në moment. Duke ndjekur hapat e Maqedonisë së Veriut, Finlanda iu bashkua Aleancës. Dhe kjo është përgjigje e drejtëpërdrejtë e Rusisë”, vijoi më tej ai.

E ndërsa siguroi se aderimi i Suedisë në NATO do të kompletohet sa më shpejt të jetë e mundur, sipas tij, Rusia nuk do të ketë asnjë shans të ndalojë aderimin e Ukrainës në NATO.

“Ukraina i takon familjes veri-atlantike. Të gjithë aleatët tanë u pajtuan dhe dakordësuan se Ukraina do të jetë anëtare e NATO-s. Këtë vendim e marrin anëtarët dhe Rusia këtu nuk ka të drejtë të vendosë veto. E kur bota është në një udhëkryq dhe në një drejtim është frika, luftë në anën tjetër, kemi demokraci dhe paqe dhe kjo është rruga që NATO çdo herë do e sjellë”, e mbylli fjalimin e tij Sekretari i Përgjithshëm Stoltenberg në sesionin “Paqja dhe demokracia kundër luftës dhe autokracisë” që po mbahet në Maqedoninë e Veriut.

j.l./ dita