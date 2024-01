STUDIMI: Ushqimi që do mund të përdorej nga të mbijetuarit e një lufte bërthamore

Një organizatë që quhet “Aleanca për të ushqyer Tokën në Fatkeqësi” ka bërë bashkë një ekip ndërkombëtar studiuesish, teksa frika për përdorimin e armëve bërthamore intensifikohet.

Dihet që shumica e popullatës së tokës do zhdukej, por nëse një pjesë do arrinte të mbijetonte a kanë ata ndonjë mundësi të ushqehen më pas në rast të një fatkeqësie të madhe?

Ekipi ka krijuar një udhërrëfyes që do të ndihmojë banorët e tokës t’i mbijetojnë një sulmi të tillë.

Sipas tyre, ajo që do çojë në pasoja fatale afatgjata për planetin, nuk është vetë shpërthimi, por ndikimi i tij në pamundësinë për të mbjellë tokën e kontaminuar, – raporton gazeta DITA.

“Ne po përpiqemi të promovojmë gatishmërinë, një kulturë e përgatitjes së institucioneve, qeverisë dhe kompanive për një lloj katastrofe globale që është lënë pas dore”, tha Juan García Martínez, nga Aleanca.

Menjëherë pas ndodhjes së katastrofës, akademikët vërejnë se njerëzit e mbijetuar do të vareshin fillimisht nga ushqimet e ruajtura dhe të trashëguara, si mallrat e konservuara.

Ata vlerësojnë se bota ka furnizime të cilat do të shterohen me shpejtësi në rast të një fatkeqësie bërthamore.

Peshqit, të cilët ka të ngjarë të zgjasin më shumë se kafshët në tokë, duhet të shfrytëzohen menjëherë.

Për lëndën ushqyese, ekspertët rekomandojnë që të instalohen ferma me alga deti, pasi alga kërkon pak diell dhe është një ushqim që nuk preket nga rrezatimi.

Alga e detit është e pasur me antioksidantë dhe përmban disa vitamina duke përfshirë A, C dhe E, së bashku me pigmente mbrojtëse.

Ajo gjithashtu përmban jod, që është një lëndë ushqyese kryesore që kuron ndikimet më të këqija të rrezatimit bërthamor në organizmin e atyre që do arrinin të mbijetonin.

