Sulmet kundër grupit Houthi, Shqipëria deklaratë të përbashkët me SHBA dhe Anglinë

Shqipëria i është bashkuar SHBA-së dhe Britanisë së Madhe në luftën kundër grupit Houthi.

Me anë të një deklaratë të përbashkët, vendi ynë së bashku me shtete të tjera, bëjnë thirrje që sulmet e grupit Houth, kundër anijeve tregtare që kalojnë në Detin e Kuq të ndalojë. Po ashtu theksohet se aksionet kundër tyre do të vazhdojnë deri në momentin që anijet e mallrave mos të sulmohen më.

Deklarata e përbashkët:

Deklaratë e përbashkët nga Qeveritë e Shqipërisë, Australisë, Bahreinit, Kanadasë, Kroacisë, Republikës Çeke, Danimarkës, Estonisë, Gjermanisë, Guinea-Bissau, Hungarisë, Italisë, Kenias, Letonisë, Lituanisë, Malit të Zi, Holandës, Zelandës së Re, Maqedonisë së Veriut, Polonisë , Republika e Koresë, Rumania, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara.

Në përgjigje të sulmeve të vazhdueshme të paligjshme dhe të pamatura Houthi kundër anijeve që kalojnë tranzit në Detin e Kuq dhe rrugët ujore përreth, forcat e armatosura të Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar, me mbështetjen e Australisë, Bahreinit, Kanadasë dhe Holandës, kryen sulme shtesë kundër tetë objektivave në Zonat e kontrolluara nga Houthi të Jemenit në përputhje me të drejtën e natyrshme të vetëmbrojtjes individuale dhe kolektive, në përputhje me Kartën e OKB-së. Këto sulme ishin krijuar për të prishur dhe degraduar aftësinë e Houthi për të vazhduar sulmet e tyre ndaj tregtisë globale dhe marinarëve të pafajshëm nga e gjithë bota, duke shmangur përshkallëzimin.

Mbi 30 sulmet që Houthi-t kanë nisur ndaj anijeve tregtare dhe detare që nga mesi i nëntorit përbëjnë një kërcënim për të gjitha vendet që mbështeten në transportin detar ndërkombëtar. Ne i dënojmë këto sulme dhe kërkojmë fundin e tyre. Ne gjithashtu theksojmë se ata që furnizojnë Houthi-t me armë për të kryer këto sulme po shkelin Rezolutën 2216 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe ligjin ndërkombëtar. Përgjigja ndërkombëtare e 22 janarit ndaj sulmeve të vazhdueshme të Houthi-ve tregoi vendosmëri të përbashkët për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e lundrimit dhe për të mbrojtur jetën e marinarëve nga sulmet e paligjshme dhe të pajustifikueshme.

j.l./ dita