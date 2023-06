Sulmi në digë/ Presidenti i KE: Krim lufte, Moska do të mbajë përgjegjësi

Presidenti i Këshillit të BE-së, Charles Michel ka reaguar ndaj sulmit në Digën Nova Kakhova pranë Kherson, ku e konsideron si krim lufte, ndërsa fajëson Rusinë dhe përfaqësuesit e saj, si përgjegjëse.

Me anë të një postimi në rrjetin social Twitter, Michel shkruan se kjo çështje do të trajtohet gjatë këtij muaji në Këshillin e BE-së, teksa shtoi se do të propozojë më shumë ndihmë për zonat e përmbytura.

“I tronditur nga sulmi i paprecedentë i digës Nova Kakhovka. Shkatërrimi i infrastrukturës civile kualifikohet qartë si një krim lufte – dhe ne do të mbajmë Rusinë dhe përfaqësuesit e saj përgjegjës.

Do ta ngrejë çështjen në qershor #EUCO dhe do të propozojë më shumë ndihmë për zonat e përmbytura. Mendimet e mia me të gjitha familjet në #Ukrainë të prekura nga kjo katastrofë”, shkruan Michel.

p.k\dita