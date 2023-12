Superliga shqiptare e futbollit merr pushimet, rikthehet në vitin 2024 (Kalendari)

Superliga shqiptare e futbollit mbylli këtë të dielë javën e 18-të, ose gjysmën e kampionatit. Me Egnatian dhe Partizanin që humbën, diferenca në krye të renditjes nuk ndryshon.

Duelet e sotme ishin të fundit për këtë vit, me elitën e futbollit shqiptar që do rikthehet në datën 11 janar 2024. Ende nuk është përcaktuar agjenda e saktë, por fakt është se futbolli do rikthehet atë fundjavë në fushë, kjo edhe me merkaton e janarit të hapur.

Për javën e 19-të spikasin sfidat Dinamo – Tirana dhe Egnatia – Skënderbeu.

E enjte, 11 janar 2024 – java 19-të:

Partizani – Teuta

Laçi – Erzeni

Vllaznia – Kukësi

Egnatia – Skënderbeu

Dinamo – Tirana

Renditja pas javës së 18-të:

