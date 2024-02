Takim me Ramën dhe kreun e SPAK, zbardhet axhenda e Blinken në Tiranë

Zbardhet axhenda e e Sekretarit të Shtetit të SHBA Antony Blinken në Tiranë.

Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken do të zhvillojë një vizitë më 15 shkurt në Tiranë. Blinken pritet të mbërrijë në Shqipëri rreth orës 11:00 dhe pritet të qëndrojë deri në 20:00.

Sipas axhendës, zyrtari i lartë amerikan do të takohet me Kryeministrin Edi Rama dhe Kryeprokurorin e SPAK, Altin Dumani.

Një ditë para se do të vizitojë Mynihun për të marrë pjesë në konferencën e sigurisë në Mynih, Blinken do të ndalet disa orë në Tiranë dhe po atë ditë do të largohet nga vendi.

Sipas informancioneve, Blinken pas takimit me Kryeministrin Rama do të ketë një konferencë për shtyp.

Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, reforma në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit është prioritet, e për këtë një takim sekretari amerikan i shtetit do të zhvillojë një takim edhe me drejtuesin e SPAK, Altin Dumani.

Blinken do të takohet me Presidentin Bajram Begaj, dhe gjithashtu do të zhvillojë edhe një takim me të rinjtë tek Piramida.

j.l./ dita