Rama: Kurti dhe Vuçiç të mos largohen nga konferenca pa marrëveshje, ndikon në stabilitetin e rajonit

Në konferencë të përbashkët për media me kryeministrin e Shqipërisë, shefi i Politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell falënderoi Ramën për angazhimin e tij për të gjetur një rrugë, e cila garanton paqe mes Kosovës dhe Serbisë.

“Duhet shtensionim i situatës dhe zgjedhje urgjente në veri. Shqipëria vijon të jetë 100% në linjë me aleatët e BE-së. Po punojmë për të ndihmuar Ballkanin në luftën kundër korrupsionit”, u shpreh Borrell.

Ndërkohë kryeministri Edi Rama u shpreh se BE duhet të ketë më shumë vëmendje nga Ballkani Perëndimor.

“BE duhet të ketë më shumë vëmendje nga Ballkani Perëndimor dhe sidomos për situatën në veri të Kosovës e cila duhet të marrë një zgjidhje dhe përpjekjet duhet të bëhen nga të dyja palët. Shqipëria do të vazhdojë se bashku dhe me ndihëm e partnerëve të BE-së”, Rama.

Ai gjithashtu tha se Kurti dhe Vuçiç nuk të largohen nga konferenca që do të zhvillojnë pa arritur një marrëveshje të përbashkët, pasi pasojat do të rëndojnë mbi të gjithë.

Fjala e Ramës:

Ka qenë një moment shumë i dobishëm biseda që kemi bërë së bashku. Ka qenë një kënaqësi që të flas me presidentin KE më parë. Sigurisht që kjo bisedë ka qenë inkurajuese. Është mirë kur dëgjon fjalë të mira për punën dhe reformat që po bëjmë.

Ne jemi gati në kohë për të marrë hapin e radhës. Ishte kënaqësi që të ndanin opinionet e përbashkate për diçka shumë të rëndësishme, që ka të bëjë më sigurinë e Rajonit. Ne jemi një Rajon që kemi vuajtur shumë dhe nuk mund të ketë tjetër disavantazh dhe në këtë Rajon ngjarjet janë të ndë2rlidhura ngushtësisht dhe nuk mund të shohim vetëm shtëpinë tonë, pa pasur parasysh se çfarë po ndodh me fqinjët dhe pasojat shkatërruese që mund të ketë jo vetëm për Serbinë dhe Kosovën.

Ju falënderoj që keni dhënë prova që durimi ka humbur për shtetet anëtare të BE dhe ngritjet e shqetësimit. Uroj që shumë që konferenca që do të zhvillohet me liderët e dy palëve, do të tërheqë shumë vëmendje dhe do të sjellë liderë nga shtetet e BE dhe SHBA dhe të mos i lejojmë të largohen nga konferenca pa arritur një marrëveshje të përbashkët. Pasi nëse nuk do ta arrijnë këtë, pasojat do të rëndojnë mbi të gjithë ne.

Jam shumë i lumtur që ne arritëm të lironim policët dhe tani është koha që të bëjmë ndërhyrje të menjëhershme që situata të mos përshkallëzojë. Ne jemi të angazhuar që të punojmë me aleatët që të mos lejojmë që kjo situatë të mos e dëmtojë Rajonin, pasi kemi shumë gjëra të tjera për të bërë. Kemi bërë shume dhe nuk mund ta lejojmë që kjo të shkatërrohet nga një zhvillim absurd që bazohet në pretendime kaq absurde.

j.l./ dita