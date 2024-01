Kjo është data kur nis Lufta e Tretë Botërore sipas atij që njihet si “Nostradamusi hebre”

Shumë flitet për shikues apo futurologë të natyrës Nostradamus, duke marrë epitetin “i ri”. Një prej tyre është Wolf Messing, një hebre parashikues i të ardhmes.

Ai njihet si ‘Nostradamusi çifut’ dhe arriti një famë të tillë sa udhëheqësit politikë si Hitleri dhe Stalini i kushtuan shumë vëmendje dhe madje, sipas raporteve edhe më të guximshme, i frikësoheshin atij.

Messing ishte një polak me origjinë hebreje, i lindur në 1899 dhe i rritur në një kohë shumë të vështirë për njerëzimin, ku jetoi të dy luftërat botërore që ai parashikoi. Thuhet se Stalini u konsultua me të kur BRSS sapo kishte nënshkruar Paktin e Mossulmimit Ribbentrop-Molotov dhe Messing ishte i hapur: “Unë shoh tanke sovjetike në Berlin pas disa vitesh”.

I persekutuar për profecitë e tij që parashikonin rënien e Rajhut të Tretë, ai përfundoi duke jetuar në Moskë pasi u arrestua vazhdimisht dhe parashikoi vdekjen e tij në vitin 1974. Pas legjendës, ka disa parashikime për shekullin e 21-të.

‘Nostradamusi çifut’ daton Luftën e Tretë Botërore

Wolf Messing e bëri të qartë se nuk do të kishte më luftëra botërore në atë shekull. Një parashikim që, pasi kishte jetuar dy në lokalet e para të shekullit, ishte mjaft i rrezikshëm, por përfundoi të kishte të drejtë.

Sigurisht, ai caktoi një datë se sa do të zgjaste paqja në mbarë botën: 100 vjet. Do të thotë, për të ai mendoi se fryma e harmonisë që ishte krijuar (relativisht) në botë pas Luftës së Dytë Botërore, do të përfundonte në vitin 2045, fiks një shekull pas të dytës.

Ai nuk është i pari që ka datuar Luftën e Tretë Botërore, por është një nga fallxhorët që ka performuar më së miri në fushën e luftës, gjë që i dha atij favorin e liderëve të ndryshëm politikë dhe ushtarakë të kohës së tij.