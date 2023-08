Taylor Swift vendos rekorde të reja, arrin 100 milionë dëgjues në “Spotify” dhe rreth 1 mld dollarë fitime në koncerte!

Taylor Swift u bë artistja e parë femër që arriti të martën 100 milionë dëgjues në platformën muzikore “Spotify”. Kompania përhapi në rrjetet sociale rekordin e përkthyesit ‘Blank Space’, i cili është tejkaluar vetëm nga The Weekend, i cili arriti në 100 milionë në shkurtin e kaluar dhe tashmë është në 110.

Pas Swift-it ndiqet artisti reggaeton portorikan Bad Bunny, me 80 milionë dhe këngëtari britanik Ed Sheeran me 77 milionë.

Njëkohësisht, këngëtarja mbetet në krye të listës Billboard Artist 100, renditja që kombinon performancën e artistëve në listat Billboard 200, në të cilën aktualisht ka 10 albume dhe Billboard Hot 100, ku ka katër këngë, pra duke përmbushur javën numër 78 në pozicionin në fjalë. Swift u rikthye në skenë marsin e kaluar me ‘The Eras Tour’, turne me të cilin ajo feston karrierën e saj 17-vjeçare dhe që është afër thyerjes së rekordit si turneu më fitimprurës i të gjitha kohërave. Deri më tani titulli i takon Elton John, i cili me turneun e tij ‘Farewell Yellow Brick Road Tour'” (2018-2020 dhe 2022-2023) mblodhi 939 milionë dollarë.

Javën e kaluar Swift dha katër koncerte në Mexico City për herë të parë, ndërsa në nëntor kompozitori dhe producenti do të vizitojnë edhe Argjentinën dhe Brazilin.