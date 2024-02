Të burgosurit torturohen me goditje elektrike, brenda burgut të Arktikut ku Navalny ndërroi jetë

Lideri opozitar rus, Alexei Navalny i kaloi ditët e tij të fundit në një koloni burgu brenda rrethit arktik ku të burgosurit torturohen me rrahje dhe goditje elektrike.

Udhëheqësi i opozitës ndërroi jetë gjatë vuajtjes së një dënimi 19-vjeçar në objektin FKU IK-3, i njohur si “Ujku Polar”, i cili strehon më shumë se 1000 nga kriminelët më të këqij të Rusisë, së bashku me një pjesë të vogël të të burgosurve politikë që guxuan të sfidonin regjimin e Putinit.

“Ujku Polar” është një burg i kohës sovjetike dhe konsiderohet si një nga më të ashpërit në Rusi. Përveç trajtimit brutal të të burgosurve brenda, kolonia penale ndodhet në Arktik, 1200 milje në verilindje të Moskës, ku temperaturat bien nën -25F, shkruan Daily Mail.

Navalny u transferua atje në dhjetor nga Kolonia Penale 6, e cila është 150 milje jashtë Moskës. Ai tha se u deshën 20 ditë për të arritur në FKU IK-3. Ish- të burgosurit kanë përshkruar se si FKU IK-3 është krijuar për t’i bërë të burgosurit të ndihen ‘plotësisht të pashpresë’ dhe të shtypin ‘çdo shpirt rebel’. Objekti në Kharp, pjesë e Shërbimit Federal të Ndëshkimit të Rusisë, mund të mbajë deri në 1085 njerëz.

Forma të tjera të ndëshkimit dhe torturës në atë burg thuhet se përfshijnë rreshtimin e të burgosurve në ngrirje jashtë dhe pastaj shpërthimin e tyre me një top të fuqishëm uji. Aktivistja për të drejtat e të burgosurve Olga Romanova tregoi pretendimin e një të burgosuri se gjatë kulmit të dimrit, ata ishin të detyruar të rreshtoheshin jashtë me ‘veshje të lehta’ deri në 40 minuta. Ata janë urdhëruar të mos lëvizin dhe nëse një person i vetëm i fërkon duart për ngrohtësi, i gjithë grupi lahej me ujë.

Rreth 60 km (40 milje) në veri të Rrethit Arktik, Ujku Polar u themelua në vitet 1960 si pjesë e atij që dikur ishte sistemi Gulag i kampeve të punës së detyruar sovjetike, sipas gazetës Moskovsky Komsomolets. Pak është raportuar për rregullat e përgjithshme të jetesës për të burgosurit që nuk mbahen në izolim. Kushtet në objektet e tjera tregojnë që ata të flenë në dhoma të ngushta të mbushura me krevate. Është gjithashtu e pamundur që të burgosurve t’u jepen veshje të mjaftueshme për t’u përballur me temperaturat e ngrirjes.

Në janar, Navalny bëri shaka në aplikacionin e mesazheve Telegram në lidhje me kushtet polare, ndërsa tha në mënyrë sarkastike: “Asgjë nuk ju fuqizon aq sa një shëtitje në Yamal në orën 6:30 të mëngjesit.”

Qelitë e ndëshkimit ku të burgosurit mbahen në izolim thuhet se janë të vogla – me vetëm një vrimë në tokë për një tualet. Dhe oborret e ecjes me mure betoni të përdorura nga të burgosurit janë rreth 11 hapa të gjatë, tre hapa të gjerë dhe të mbuluar me shufra metalike. Ish-të burgosurit në objekte të ngjashme kanë treguar gjithashtu se si goditjet elektrike dhe rrahjet bëhen shpesh nga rojet.

Regjisori ukrainas Oleh Sentsov, i cili u burgos në burgun IK-8 ‘Polar Bear’ për pesë vjet, tha: “Sapo kaloni pragun, ata ju bëjnë të ditur se jeni në purgator ku nuk keni të drejta dhe ka askujt për t’u ankuar.

Në Koloninë Penale nr 6, ku më parë mbahej Navalny, përdhunimi dhe dhuna që përfshin të burgosurit janë të zakonshme, ndërsa rojet ishin të papenduar në sadizmin e tyre. Ndërsa Navalny mbahej atje, autoritetet e dënuan atë për shkelje të vogla. Ai u dënua një herë për larjen e duarve gjashtë minuta më herët se sa ishte planifikuar dhe, në një rast tjetër, për zhbërjen e butonit të sipërm të këmishës. Që kur u burgos për herë të parë në janar 2021, Navalny kishte hyrë dhe dalë nga izolimi, i cili përdoret shpesh për të ndëshkuar shkelësit e rregullave në sistemin e burgjeve rus, si në Koloninë Penale Nr 6 ashtu edhe në objektin e Ujkut Polar. Pas paraqitjes së tij më të fundit në gjykatë të enjten, pak orë para vdekjes së tij, një postim nga llogaria X e Navalny tha se ai u urdhërua të shkonte përsëri në izolim.

j.l./ dita