Të gjithë e duan Shqipërinë për… pushime! (Një renditje që surprizon jo pak)

Shqipëria po bëhet një nga vendet më të dashura për të huajt, jo për politikën e saj, nivelin e jetesës apo qetësinë, por për… pushime!

Vera ka ardhur dhe dëshira për pushime sa vjen e rritet, por ku? Sipas “Airbnb”, më shumë se 300 milionë njerëz do të udhëtojnë me Airbnb këtë vit, ndërsa të ftuarit kanë planifikuar tashmë qëndrime këtë verë në më shumë se 72,000 qytete në mbarë botën. Pra, tani është koha e përkryer për të menduar se si t’i kaloni muajt më të nxehtë të vitit.

Por cilat janë destinacionet më trend për verën e ardhshme dhe ku do të shkojnë italianët me pushime këtë vit? Këtë vit, do të ketë pushime kryesisht buzë detit për mysafirët që zgjedhin qëndrimin jashtë vendit , duke favorizuar destinacionet e afërta. Dy vende europiane dominojnë në renditje: Shqipëria, e cila fiton podiumin dhe tre pozicione dhe Spanja, me katër destinacione, tre prej të cilave janë në ishuj.