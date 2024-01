Të pasurit fituan 1.5 trilion dollarë pasuri në 2023, kryesoi Musk

Ishte një vit rikthimi për më të pasurit në botë. Vlera neto e pasurisë e 500 njerëzve më të pasur të botës u rrit me 1.5 trilion dollarë në vitin 2023, duke u rikuperuar plotësisht nga 1.4 trilion dollarë të humbur një vit më parë, sipas Indeksit të Miliarderëve të Bloomberg.

Edhe një herë, pasuritë e tyre ishin të lidhura ngushtë me performancën e aksioneve të teknologjisë, të cilat u rritën në rekorde të reja këtë vit, pavarësisht frikës nga recesioni, inflacioni i zgjatur, normat e larta të interesit dhe trazirave gjeopolitike. Miliarderët e teknologjisë panë se pasuria e tyre u rrit me 48% ose 658 miliardë dollarë, të nxitur nga zhurma intensive rreth inteligjencës artificiale.

Askush nuk bëri më mirë se Elon Musk, i cili rimori titullin e personit më të pasur në botë nga manjati francez i luksit Bernard Arnault. Shefi ekzekutiv i Tesla Inc. fitoi 95.4 miliardë dollarë shtesë deri në mbylljen e së enjtes, mbështetur nga suksesi i Tesla dhe SpaceX, pasi humbi 138 miliardë dollarë në 2022. Pasuria e tij neto tani është më shumë se 50 miliardë dollarë mbi atë të Arnault pasi ngadalësimi global i kërkesës për mallrat luksoze kanë ulur vlerën e aksioneve të LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE.

Themeluesi i Amazon.com Inc., Jeff Bezos shtoi më shumë se 70 miliardë dollarë në portofolin e tij këtë vit dhe tani është në garë të fortë me Arnault për vendin e dytë, ndërsa pasuria e CEO të Meta Platforms Inc. Mark Zuckerberg u rrit me më shumë se 80 miliardë dollarë.

Batica në rritje la pas disa varka. Miliarderi indian Gautam Adani humbi 21 miliardë dollarë vetëm më 27 janar dhe 37.3 miliardë dollarë gjatë gjithë vitit. Megjithatë, ai ende posedon një pasuri me 11 shifra.

Çfarë rezervon bota për njerëzit më të pasur në vitin 2024? Ndërsa është e pamundur të dihet me siguri, pak do të kishin parashikuar një rikthim kaq të madh për vitin 2023 këtu janë disa nga emrat për t’u parë:

Miriam Adelson

Adelson, 78 vjeç, u bë aksionerja më e madhe e operatorit të kazinosë, Las Vegas Sands Corp pas vdekjes së bashkëshortit të saj Sheldon në 2021. Pasi qëndroi në heshtje për një kohë, Adelson këtë vit arriti një marrëveshje për të blerë një shumicë prej 3.5 miliardë dollarësh të aksioneve në Dallas Mavericks dhe paditi në gjykatë kandidaten presidenciale republikane, Nikki Haley. Pasuria neto e Adelson u rrit në 34.3 miliardë dollarë.

Francoise Bettencourt Meyers

Si trashëgimtarja e pasurisë së L’Oréal, Bettencourt Meyers, 70 vjeç, është gruaja më e pasur në planet dhe e para që zotëron një vlerë neto prej 12 shifrash. Suksesi i Bettencourt Meyers vjen si rezultat i lulëzimit të industrisë së bukurisë dhe modës në Francë, të cilat gjithashtu kanë futur Arnault të LVMH, vëllezërit Wertheimer të Chanel dhe familjen Hermès në mbretërinë e të pasurve ultra të pasur. Pasuria e saj u rrit me 40% këtë vit pasi aksionet e L’Oréal u ngjitën në një nivel rekord.

Steve Cohen

Themeluesi i Point72 Asset Management është i gjithë në dinastitë e Nju Jorkut të vjetra dhe të reja. Cohen, 67 vjeç, zotëron News York Mets dhe po përpiqet të rigjallërojë eskluzivitetin e bejsbollit pas viteve të performancës së dobët. Ai po bashkëpunon gjithashtu me Hard Rock International në një përpjekje për të siguruar një nga licencat e reja të kufizuara për kazino në këtë shtet. Pasuria e Cohen u rrit me 13.9 miliardë dollarë në 2023.

