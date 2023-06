“Të varfërit e botës janë dënuar me vdekje!” Greta Thunberg rishfaqet dhe thotë se ‘po shkojmë drejt greminës’

Prej disa vitesh, aktivistja suedeze Greta Thunberg është shfaqur si zëri kryesor kundër ndryshimeve klimatike. E reja, e cila në vitin 2023 ka mbushur 20 vjeç, ka insistuar në të gjithë botën për nevojën e një ndryshimi për të përmirësuar planetin. Në një nga daljet e saj të fundit publike, Thunberg ka kritikuar se vendet e pasura po nënshkruajnë një “urdhër vdekjeje” për miliona njerëz të varfër në mbarë botën.

Arsyeja nuk është tjetër veçse fakti i mosrrethimit të lëndëve djegëse fosile. Në një deklaratë drejtuar qeverive të fuqive të mëdha botërore, aktivistja paralajmëron se vetëm me një “eliminim të shpejtë dhe të barabartë” të këtyre lëndëve djegëse, do të mbahen temperaturat globale brenda kufirit të rekomanduar nga ekspertët, prej 1.5°C për mbi ato para-industriale.

Dhe është se emetimet vjetore të efektit serë janë në pikën e tyre më të lartë, kështu që nevojitet urgjentisht sa më shpejt të jetë e mundur. “Muajt ​​dhe vitet e ardhshme do të jenë vendimtare për të ardhmen. Ajo që ne vendosim tani do të përcaktojë pjesën tjetër të të ardhmes së njerëzimit”, tha Greta në një konferencë në margjinat e negociatave të OKB-së në Bon, ku qeveritë debatojnë për krizën aktuale të klimës. “Nëse nuk heqim dorë nga karburantet fosile, do të jetë një dënim me vdekje për njerëz të panumërt. Në fakt, tashmë është dhe preken të varfërit”, tha ajo. “Ne vazhdojmë të vrapojmë drejt greminës. Ne mund të aktivizojmë unaza reagimesh përtej kontrollit njerëzor, duke hedhur miliarda njerëz nën autobus”, paralajmëroi ajo.