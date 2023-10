Të zhvendosesh në Gjermani do të jetë më e lehtë në vitin 2024 sipas një skeme të re vizash

Fazat e para të një ligji të ri që do ta bëjë më të lehtë për punëtorët e kualifikuar nga jashtë BE-së kalimin në Gjermani pritet të vijnë në nëntor. Qeveria gjermane dha miratimin përfundimtar për ligjin në korrik të këtij viti. Ai pritet të hyjë në fuqi në tre hapa në nëntor 2023, mars 2024 dhe qershor 2024. Ligji i ri synon të tërheqë punëtorë të huaj të kualifikuar dhe të luftojë mungesën e fuqisë punëtore në vend.

Planet për të modernizuar legjislacionin e vendit për emigracionin pritet ta bëjnë më të lehtë për shtetasit e vendeve të treta të punojnë në Gjermani. Mund të rrisë numrin e punëtorëve jashtë BE-së në Gjermani me 60,000 në vit. Reformat në Aktin e Imigracionit të Aftësive fokusohen veçanërisht te punëtorët me formim profesional dhe joakademik. Rregullat ekzistuese për profesionistët e kualifikuar me diploma universitare gjithashtu do të zbuten.

Si shumë vende në Europë, Gjermania po përballet me mungesën e punëtorëve të kualifikuar. Në vitin 2022, mungesa e fuqisë punëtore në vend u rrit në nivelin më të lartë të të gjitha kohërave: Instituti për Kërkimin e Punësimit (IAB) gjeti 1.74 milionë vende të lira në të gjithë Gjermaninë. Në korrik të vitit të kaluar, mungesa e stafit preku pothuajse gjysmën e të gjitha kompanive të anketuara nga instituti kërkimor me bazë në Mynih IFO, duke i detyruar ato të ngadalësojnë operacionet e tyre. Ajo shpreson të plotësojë këtë boshllëk me profesionistë të kualifikuar nga jashtë BE-së. Por aktualisht, burokracia po ngadalëson procesin e imigracionit në vend.

Gjatë një konference për shtyp të mbajtur në Zyrën Federale për Punët e Jashtme (BfAA) më 17 janar 2023, Ministrja Federale e Jashtme Annalena Baerbock tha se modernizimi i procesit të vizave do të nënkuptonte “kthimin e tij me kokë poshtë”. Së bashku me kancelarin federal Olaf Scholz, ajo theksoi heqjen e burokracisë dhe përmirësimin e dixhitalizimit dhe efikasitetit të sistemit. Gjermania shpreson të luftojë mungesën e punëtorëve të kualifikuar me një ‘kartë të re mundësie’.

‘Chancenkarte’ do të përdorë një sistem të bazuar në pikë për t’u mundësuar punëtorëve me aftësitë e kërkuara që të vijnë më lehtë në Gjermani. Është pjesë e një strategjie të propozuar nga Ministri i Punës Hubertus Heil për të adresuar mungesën e fuqisë punëtore në vend dhe ka për qëllim njerëzit që nuk kanë ende një kontratë pune në Gjermani. Sistemi i bazuar në pikë do të marrë parasysh kualifikimet, përvojën profesionale, moshën, aftësitë e gjuhës gjermane dhe lidhjet me Gjermaninë, si p.sh. anëtarët e familjes në vend. Çdo vit do të vendosen kuota në varësi të industrive që kanë nevojë për punëtorë. Tre nga katër nga kriteret e mëposhtme duhet gjithashtu të plotësohen për të aplikuar për skemën:

Një diplomë ose formim profesional

Tre vite përvojë profesionale

Njohuri gjuhësore ose qëndrim i mëparshëm në Gjermani

35 vjeç ose më i ri

Aktualisht, shumica e qytetarëve jo të BE-së duhet të kenë një ofertë pune përpara se të mund të zhvendosen në Gjermani. Një vizë për punëkërkuesit ekziston tashmë, por ‘chançenkarte’ pritet ta bëjë më të lehtë dhe më të shpejtë për njerëzit që kërkojnë të gjejnë punë në Gjermani. Qytetarët e vendeve të caktuara me marrëveshje për viza tashmë mund të hyjnë në Gjermani për 90 ditë pa viza, por lejohen vetëm të punësohen afatshkurtër.

Karta e mundësive do t’i lejojë njerëzit të vijnë dhe të kërkojnë një punë ose praktikë gjatë qëndrimit në vend në vend që të aplikojnë nga jashtë. Aplikantët duhet të jenë në gjendje të dëshmojnë se mund të përballojnë të paguajnë shpenzimet e tyre të jetesës ndërkohë. Detajet e sakta të skemës ende nuk janë zyrtarizuar. Chancenkarte nuk pritet të jetë në dispozicion të paktën deri në fund të vitit 2023.

Cilat janë ndryshimet kryesore në politikat e emigracionit të Gjermanisë?

Së pari, sistemi i ri do ta bëjë më të lehtë për njerëzit me përvojë profesionale dhe jo me diplomë universitare – të vijnë dhe të punojnë në Gjermani. Së dyti, Gjermania do të bëhet më e hapur ndaj përvojës së punës dhe kualifikimeve profesionale që njihen në vendet e lindjes së punëtorëve. Aktualisht, vendi është i rreptë se cilat kualifikime njeh.

Së treti, do të jetë më e lehtë për ata që nuk kanë ofertë pune të kërkojnë punë në Gjermani nëpërmjet kartës së mundësive. Punëkërkuesit e kualifikuar me diploma ose certifikata profesionale do të lejohen të qëndrojnë në vend për një vit në kërkim të punësimit. Ndërsa kërkojnë punë me kohë të plotë, ata do të lejohen të punojnë deri në 20 orë në javë. Rregullat do të lehtësohen edhe për ata me ofertë pune dhe diplomë të njohur. Pragu i pagave do të ulet, do të jetë më e lehtë për punëtorët të sjellin familjet e tyre në Gjermani dhe do të jetë më e lehtë të fitojnë qëndrim të përhershëm.

Cilat industri janë goditur më keq nga mungesa e stafit në Gjermani?

Gjermania po kërkon në mënyrë specifike zejtarë të aftë, inxhinierë elektrikë, specialistë IT, kujdestarë, infermierë, profesionistë të hotelierisë dhe mikpritjes. Një sondazh i IFO tregon se sektori i shërbimeve është goditur më keq, veçanërisht industria e akomodimit dhe ngjarjeve. Kjo pasohet nga magazinimi dhe ruajtja, ofruesit e shërbimeve dhe prodhimi veçanërisht në sektorët e ushqimit, pajisjeve të përpunimit të të dhënave, makinerive dhe prodhimit të metaleve. Shumë biznese me pakicë, kompani ndërtimi dhe shitës me shumicë kanë raportuar gjithashtu mungesë stafi. Specialistët e IT-së me përvojë pune përkatëse do të marrin karta blu të BE-së edhe nëse nuk kanë një diplomë universitare.

Profesionet e tjera të kërkuara të listuara në faqen e internetit të qeverisë përfshijnë mjekë dhe shkencëtarë. Më parë është raportuar një mungesë e punëtorëve dhe ndërtuesve të metalurgjisë. Industria farmaceutike dhe kimike raportojnë mungesën më të ulët të punëtorëve të kualifikuar. Industria e automobilave dhe e inxhinierisë mekanike po vuajnë gjithashtu më pak se sektorët e tjerë.