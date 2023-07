Telebingo Shqiptare/ Çmimi i madh shkon në Berat, fituesi merr 901,100 lekë

Të dielën e datës 23 korrik hidhet shorteu i fundit i këtij sezoni veror në Telebingo Shqiptare. Nxitoni të blini biletën tuaj të fatit për të qenë ju fituesit fatlumë të njërës prej 3 “Rrogave Telebingo”, “Super Petës” dhe milionave të tëra. Telebingo rikthehet më pas në 10 shtator me sezonin e ri.

Me mijëra fitues nga të gjitha qytetet në vend, i janë bashkuar edhe gjatë ditës së djeshme lojës më popullore të fatit, duke siguruar prej saj miliona të tëra.

Shpallja e fituesve ka nisur me lojën e “Ruletës së Fatit”, në të cilën janë fituar mbi 4.3 milionë lekë të vjetra. Fillimisht në këtë lojë, kanë luajtur 10 fituesit e shorteut të datës 9 korrik. Konkretisht, Hamdi ka marrë shumën prej 100,000 lekësh, Xhulia 28,000 lekë, Amelia 23,000 lekë, Hasani 35,000 lekë, Aleksandri 26,000 lekë, Nashi 30,000 lekë, Elefteria 27,000 lekë, Mimoza 30,000 lekë, Manushaqja 27,000 lekë, si dhe Blerta 106,000 lekë. Gjithashtu, janë përzgjedhur edhe 10 fitues të tjerë të çmimit tradicional prej 20,000 lekësh, të cilët do të luajnë sërish në shorteun e datës 23 korrik për të fituar dy çmimet e mëdha prej 100,000 lekësh, si dhe shumat e tjera surprizë të Ruletës së fatit.

Në shorteun e ditës së djeshme kanë qenë të shumtë fituesit e lojës telefonike që kanë tentuar të gjurmojnë zarfet me çmimet e preferuara, që janë: 3 “Rroga Telebingo”, apo çmimin e “Super Peta”, të cilat do të jenë në lojë çdo javë.

Përzgjedhja rastësore e kontrabiletave ka shpallur Qemalin si fituesin e parë të lojës telefonike me çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe, ku dhe ka siguruar 65,000 lekë. Nuriu në Fier ishte fituesi i radhës që ka siguruar shumën prej 65,000 lekësh. Loja ka vijuar më tej me shpalljen e Nertilës si fituese të radhës, të cilës fati i ka ecur më së miri pasi ka siguruar plot 1 milionë lekë të vjetra. Maria në Korçë në vijim ka siguruar nga loja telefonike 75,000 lekë. Një tjetër fitues i është bashkuar Telebingo Shqiptare, ku kësaj here bëhet fjalë për Lekën në Lezhë i cili ka fituar duke siguruar 50,000 lekë.

Loja është zhvendosur më pas në Fier duke shpallur Maksimin si fitues të 65,000 lekëve. Ndërsa Arbeni në vijim ka fituar nga loja telefonike 50,000 lekë.

Lista e fituesve është zgjeruar edhe më shumë me hedhjen e shortit të goglave për çmimin e madh të javës që lamë pas, i cili ka mbërritur në shifrën e 901,100 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur e ka ndalur çmimin e madh në Berat, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese. Nga shorti i goglave janë përzgjedhur si fitues të serisë me një linjë 11711 lojtarë, ku secili prej tyre siguron nga kompania e Telebingos shumën prej 50 lekësh, ndërsa fitues të serisë me dy linja janë shpallur 203 lojtarë të tjerë, ku secili prej tyre siguron 1475 lekë. Fitues të një bilete janë edhe të gjithë ata lojtarë që kanë numrin 5 të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Mbi 5.5 milionë lekë të vjetra është shuma që kanë marrë, Shemzi Mia dhe Laureta Naqellari, të cilët ishin dy fituesit e çmimit të madh të datës 9 korrik. Ndërkohë që një tjetër fitues i çmimit të madh të këtij shorteu nuk është paraqitur ende. Ndërkohë që Fiqirete Temaj ka luajtur në lojën e Super Petës, ku ka siguruar plot 1 milionë lekë të vjetra.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/.