TELEBINGO SHQIPTARE: Mbi 12 mijë Euro fitohen në Shkodër, kompania jep lajmin e rëndësishëm për javën e ardhshme

Në shortin e datës 03 Mars nga loja “Rrota e Fatit” janë dhuruar 441.000 lekë ku konkretisht Juliani nga Korça ka marr 27.000 lekë, Kastrioti nga Korça 36.000 lekë, Stefan nga Tirana 27.000 lekë, Besnik nga Durrësi 106.000 lekë, Anisa nga Kuçova 32.000 lekë, Artioni nga Fieri 26.000 lekë, Miti nga Fieri 25.000 lekë, Vathi nga Tirana 28.000 lekë, Mihali nga Fieri 28.000 lekë dhe Bujari nga Tirana 26.000 lekë.

E ndërsa janë përzgjedhur dhe 10 lojtarë të tjerë të cilët do t’ju buzëqesh fati javën e ardhshme. Numrat serial të kontrabiletave të përzgjedhura për “Rrotën e Fatit” janë:

202830257833- Tiranë 202839923623- Gramsh 202769509577- Tiranë 202835442221- Tiranë 202792756662- Tiranë 202808962850- Shkodër 202810627219- Tiranë 202796830878- Korçë 202840546649- Tiranë 202839924350- Gramsh

Ndërsa loja telefonike, në tentativën për të gjetur një nga çmimet e mëdha si “Rroga Telebingo” apo “Super Peta”, janë shpallur fitues lojtarët e mëposhtëm me çmimet që vijojnë si më poshtë:

Arta Tymi nga Shkodra me 55.000 lekë dhe një Laptop nga Atom Computer. Fatmira Buxhelaj nga Tirana me 60.000 leke. Dilaver Daraj nga Durrësi me 50.000 lekë. Nini nga Gjermania, fitues me 105.000 lekë. Florian Pire nga Kuçova me 25.000 lekë dhe çmimin “100 sekonda në Spar”, kohë të cilën do ta ketë në dispozicion për të marr çfarë produktesh të dëshiroj pa asnjë limit në Spar. Maku nga Lushnja, fitues me 50.000 lekë dhe një Laptop nga Atom Computer. Hajri Lamaj nga Tirana, fitues me 65.000 lekë dhe një Tablet nga Atom Computer. Kristo Hila nga Elbasani, fitues me 75.000 lekë dhe një dhuratë ekstra Go Pro nga Atom Computer.

Edhe pse asnjë nga çmimet e mëdha të lojës telefonike nuk u mund të zbulohej nga lojtaret në shortin e ditës së djeshme, kompania jep njoftimin e rëndësishëm se të dielën e ardhshme do të dhurohet me çdo kusht “RROGA TELEBINGO” duke shtuar kështu borderonë e Telebingos me një tjetër fitues qe do të marr 50.000 lekë çdo muaj për 1 vit.

Jo vetëm kaq, por për të gjitha fitueset femra, krahas çmimeve të fshehura ne zarf do të marrin dhe një dhuratë super speciale ekstra.

E ndërsa në shortin e goglave çmimi i madh ka kapur vlerën e 1.235.250 lekëve të rinj dhe fitohet në qytetin e Shkodrës. Bileta fituese e Bingos rezulton të jetë shitur tek Z.Griseld Hasanbelliu me adresë në Parrucë.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues te tjerë, nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 16.489 lojtarë të tjerë, të cilët fitojnë nga Telebingo Shqiptare 50 lekë. Ndërsa fitues të serisë me dy linja janë shpallur 281 lojtarë, ku secili prej tyre siguron nga Telebingo shumën prej 1.465 lekësh. Numri i fatit për shortin e datës 03 Mars 2024 është shpallur numri 8 dhe të gjitha ata lojtar që kanë numrin e fatit 8 të shënuar në “Vërtetimin e Pagesës” fitojnë një biletë falas të javës së ardhshme.

Dhe mos harroni, java e ardhshme dhurohet patjetër “RROGA TELEBINGO”. Çmimi i biletës mbetet po 200 lekë dhe fituesi mund të jesh ti.

