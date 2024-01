Temperatura në 0 gradë dhe diell, si parashikohet moti për sot

Ditën e sotme, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike si rezultat i masave ajrore relativisht të thata me origjinë veriperëndimore.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti parashikohet me alternime vranësirash në pjesën e parë të ditës, më pas mbizotëron mot i kthjellët në të gjithë territorin.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare3 km/h shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 1-2 ballë.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes, dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 0°C deri në 14°C.

