Tension i lartë në linjën Juventus-Bonuçi!

Tensionet mes Juventus dhe Leonardo Bonuccit vijojnë të shtohen ditë pas dite. Mbrojtësi përfundoi jashtë planeve të drejtuesve bardhezinj dhe trajnerit Massimiliano Allegri ndërsa së fundmi, klubi torinez nuk e ka lejuar lojtarin as të stërvitet me pjesën tjetër të skuadrës. 36-vjeçari po stërvitet me pjesën tjetër të futbollistëve që janë jashtë planeve të klubit dhe që pritet të largohen në këtë merkato verore.

Megjithatë, Bonucci nisi një ankesë tek Shoqata e Futbollistëve me këta të fundit që i bënë thirrje Juventusit që të respektojë të drejtat e mbrojtësit. E menjëhershme përgjigja e Juventus me klubin që thekson se në asnjë moment Bonuccit nuk i janë shkelur të drejtat.