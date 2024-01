Tërmeti me katër viktima në Japoni, vazhdojnë kërkimet nën rrënoja, qindra të plagosur

Japonia u godit nga një tërmet me magnitudë 7.6 dhe dhjetëra pasgoditje të tjera. Të paktën katër persona humbën jetën, qindra të tjerë u plagosën dhe mijëra u detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre.

Frika për një rritje të numrit të viktimave është e madhe, pasi autoritetet ende vijojnë kërkimet nën rrënojat e ndërtesa, pasi dyshohet se mund të ketë persona të bllokuar.

Rreth 60 pasgoditje janë regjistruar që nga tërmeti fillestar.

“Ka njerëz të bllokuara sepse shumë ndërtesa janë shkatërruar”, thanë autoritetet vendase.

If you stand with the people of Japan , during this tough time in which they are experiencing a Tsunami and earthquake ; U wont pass without liking this tweet ❤

May God protect the children mothers & people of Japan from the Tsunami #Japan #earthquake #JapanEarthquake pic.twitter.com/1j75IZYihW

— Anna 🌱 (@rad__effusion) January 1, 2024