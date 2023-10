Thirrini mendjes!

Nga Bedri Islami

Për fat të keq, pas 24 shtatorit, kur bandat terroriste serbe, më shumë banda qeveritare, si sprovë e Beogradit për aneksimin e Veriut të Kosovës, pikërisht në ditët kur mosmarrëveshjet, ndarjet dhe përçarjet nuk përligjeshin më, deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, nuk ishin as seriozë dhe as të moralshëm.

Në pak ditë, si ka ndodhur edhe më herët, por tani më tragjikisht, Kuvendi, në atë lojën politike të pa fre dhe të kundërmueshme, ishte një model ndotje si askund, dhe, si të mos mjaftonte shëmtimi shpirtëror, ajo që u përshfaq në pak orë debat, dëshmoi përsëri se përgjithësisht ne kemi një klasë politike mediokre, gërryese, pa ide dhe pa frymëzim kombëtar, që, edhe në një moment të tillë hedh baltë dhe shfaq mjerimin e tyre në një moment që gjithçka duhet të ishte ndryshe.

Tre grupime politike, shumica qeverisëse, opozita dhe opozita e opozitës, me tre propozime për një rezolutë, në mbrojtje të Kosovës, ishin shumë më larg se Kuvendi i parë pluralist që njohu menjëherë Republikën e Kosovës, si shtet të pavarur, megjithëse nuk ishte as republikë, as e pavarur, as shtet.

Mungesa e vullnetit për të qenë bashkë, një zëri, shkurt, thjesht dhe qartë, është prej kohe e keqja e pakapërcyeshme, ajo e fundbotshme, që çon një komb drejt fundosjes, greminës dhe moskthimit në familjen evropiane. Në pak orë u shfaq cinizmi dhe shpërfillja e idesë së kombit të përbashkët, mos marrja seriozisht e shtetit që përfaqësojnë dhe e kombit që i takojnë, seriozitetit të situatës dhe tragjizmit përmes së cilës kalon ndarja e politikës shqiptare.

Figura politike që në ditë e muaj kanë anatemuar shoku – shokun brenda të njëjtës vathë, kanë nxjerrë të vërtetat e grabitjeve, kanë shpallur gjysmën e tyre si të keqen më të madhe për kombin shqiptar, kanë shkuar vrullshëm nga njëri kamp, prej ku sulmonin kampin tjetër, në llogoren përballë, për të sulmuar gjysmën nga dolën, anonimë që nuk do i njihte as lagjja e tyre dhe që befas u gdhinë një ditë ministra a deputetë, dolën nga frëngjitë dhe përmes asaj që më pak se gjithçka tjetër e njohin, Kosovës, ngritën prita dhe hodhën vrer , kur duhej bashkësi mendimi dhe urtësi fjale.

Është një gjendje e vështirë për t’u shpjeguar, një krusmë e madhe, që lidhet me raportet dërmuese dhe kundërshtuese të njeriut me kombin, vendin dhe bashkatdhetarët e tij.

Pak prej atyre që janë në sallë i kanë përjetuar ngjarjet e viteve 1998 – 1999, mizoritë që kanë ndodhur, gjenocidin, vrasjet. Disa pak kanë dëgjuar për të vërtetën e Kosovës. Të luftës së saj. Nuk dinë as emrat e qyteteve, të shesheve, të heronjve. Të fushë betejave të saj. E shohin ngjarjen si rastin e artë për të shfaqur ndjenja që nuk i kanë, përjetime që nuk i njohin, vlera që i kanë të largëta.

Mes tyre ka figura politike që nuk kanë bërë asgjë për shqiptarët e Përtej Drinit, por as të Këndej Drinit, që luftën e dinë një lojë tavoline, ku, për fat të keq nuk ka tenderë dhe nuk mund të përfitosh. Ashtu si ka edhe prej atyre që, me vullnetin e tyre , dëshirën për të njësuar kombin, kanë dërguar në mesin e sheshit kryesor të Prishtinës shtatoren e Ismail Qemalit, që, pasi nuk u gjetën një shesh të përshtatshëm në Tiranë, e vendosën në Prishtinë, ashtu si do e dërgojnë edhe në Shkup, apo përmendore të heronjve të Kosovës do i vendosin në vendlindjen e tyre.

Zëri i tyre nuk dëgjohet. Dëgjohen dy gjelat që deri dje ishin në të njëjtin kotec, dhe për çfarë, kush ka vjedhur e grabitur më shumë, cili është avokati i djallit dhe kush i shërben qeverisë së Tiranës, kush do të përgjigjet para gjyqit dhe kush do të dënohet, dhe…janë mbledhur për Kosovën.

Vërtet opozita do të presë që Gaz Bardhi do e mbrojë Kosovën? Një brekë grisur politik që një hair nuk e ka bërë në shtëpinë e tij. Përmes një opozite që, edhe një lapsus të gazetës, në një përkthim të gabuar, të intervistës kryeministrore e merr me gëzim dhe e përdor, si përdori me 8 janarin e shkuar hunjtë për të sulmuar njëri tjetrin. Që gëzohet nga e keqja e kundërshtarit, edhe kur nuk është e vërtetë, që përpiqet të shfaqet atdhetare, kur atdheun e nxjerr në shitje sa herë që mund të përfitojë.

Kosova nuk ia ka borxh lojërat politike Shqipërisë. Shqipëria nuk ia ka borxh nazet dhe inatet politike Kosovës. Por, ndërsa në Kosovë opozita ishte e një mendje me shumicën qeverisëse, pavarësisht se kanë dallime të mëdha në shumë raste, edhe në ngjarjen e 24 shtatorit kanë dallime, në Shqipëri kanë nxjerrë gjokset për t’u dëshmuar atdhetarë të mëdhenj, të vetmin atdhetarë që ka nxjerrë vendi ynë në të gjitha dekadat e fundit.

Kjo opozitë, kur ishte në pushtet, qoftë herën e parë, qoftë herën e fundit, megjithëse kishte figura më të njohura se shumë nga spurdhjakët e sotëm, e la në baltë disa herë Kosovën. Figura të saj, edhe krejt rioshe, bënë gjëmën kur mund ta bënin, ngritën dosje dhe hetuan luftëtarët e UÇK-së, zhdukën dokumente të rëndësishëm historik që dëshmonin me pamje krimin në Kosovë, afruan pranë vetes figura të njohura të shqiptarëve të Kosovës që kishin qenë pjesë e shërbimit të fshehtë serb në Kosovë , apo të aparatit dhunues, për të mos shkuar në ngjarje të mëtejshme që lidhen me qeverisjen e parë të opozitës së tashme.

Më e mira do të ishit të heshtnit. Por, edhe nëse nuk keni heshtur, të paktën dëshmoni në një çast të veçantë se jeni mbushur në mend, keni ende diçka në dobi të kombit.

Thirrini mendjes!

Shumë nga ju, të shumicës dhe të opozitës, nuk do të jeni në parlamentin e ardhshëm. Emrat tuaj do të harrohen. Nuk do u thonë njerëzve asgjë. Një hiç.

Por qëndrimi ndaj Kosovës do të mbetet. Ju do të jeni anonimë, ajo çfarë ndodhi do të jetë turpi juaj!

