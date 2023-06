Thyen masën e arrestit shtëpiak dhe qëllon në ajër me kallashnikov, pranga 19-vjeçarit, procedohet penalisht i mituri në Vorë

Policia e Tiranës ka arrestuar një 19-vjeçar me iniciale L.M, i cili theu masën e sigurisë “Arrest shtëpie” dhe qëlloi në ajër me kallashnikov.

Ngjarja ka ndodhur në afërsi të liqenit të fshatit Muçaj, ndërsa mësohet se penalisht u procedua edhe një i mitur 15-vjeç.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua arma e zjarrit kallashnikov e përdorur gjatë ngjarjes dhe 4 krehra.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 7 në vijim të punës për evidentimin dhe goditjen e çdo rasti paligjmërie dhe vënien e autorëve përpara përgjegjësisë ligjore, pas informacionit të marrë se në afërsi të liqenit të fshatit Muçaj, një shtetas kishte qëlluar me armë zjarri në ajër, menjëherë kanë organizuar punën për kapjen e autorit të dyshuar dhe kanë finalizuar operacionin policor të koduar “Lake”. Si rezultat i këtij operacioni u bë arrestimi i shtetasit L. M., 19 vjeç, banues në fshatin Muçaj, Vorë. Gjithashtu u procedua penalisht një shtetas i mitur 15 vjeç. Shtetasi L. M., duke udhëtuar me një automjet që drejtohej nga 15-vjeçari, kanë shkuar te liqeni i fshatit Muçaj, dhe pasi kanë ndaluar, shtetasi L. M. ka dalë nga automjeti dhe ka qëlluar në ajër me armë zjarri kallashnikov”, thuhet në njoftimin e policisë.

Pas verifikimeve të kryera ka rezultuar se 19-vjeçari i arrestuar, kishte shkelur masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale.

p.k\dita