TikTokeri nga Nju Jorku martohet me 10 vajza në të njëjtën kohë!

Tik-Tokeri Emmanuel Lustin, ose @misterlustin, i ka habitur ndjekësit e tij në hapësirën kibernetike, duke treguar se si ka qenë dasma e tij me 10 femra në të njëjtën kohë. Ky person nga Nju Jorku, zbuloi mënyrën se si u martua me gratë e tij pa frikën se çfarë do të thonë njerëzit. Historia i ka dhënë atij shumë popullaritet kohët e fundit.

Nga llogaria në TikTok, me më shumë se 26 mijë ndjekës, është mundur të shihet më në detaje lidhja që ka me femra të ndryshme, prej të cilave 10 kanë vendosur të martohen me të, duke treguar se ishin të gatshëm të bënin një bashkim pa u kujdesur për të. Ndani dashurinë e Emmanuelit me vajzat e tjera.

“Kështu që sot u martova me dhjetë gratë e mia”, thotë përmbajtja e videos, e njëjta gjë që tërhoqi vëmendjen për shkak të pamjes së jashtme të grave, pasi jo të kishin gala apo veshje të qepura siç është zakon në një dasmë, ato mbanin të brendshme të bardha dhe gjithashtu. mbanin në duar një kompozim lulesh.

Me afro 650.000 riprodhime, ky material la të shtangur ndjekësit, pasi ky i ri kishte arritur të martohej me dhjetë vajza.