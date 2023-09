TITUJT: Çfarë mund të lexoni sot në faqen e parë të gazetës DITA

Në faqen e parë të gazetës DITA, të cilën mund ta gjeni sot në kioskat e shtypit në gjithë vendin, mund të lexoni:

1 – Nga Edi Rama – Ne dhe fqinjët: Përgjigje për presionin dhe deklaratat e fundit të Athinës: “Japim besim, respekt, miqësi, por askush asnjëherë nuk duhet të na marrë për qorra, shurdhë apo memecë”

2 – Gabimi gjeopolitik i Austrisë dhe Bashkimit Europian me Turqinë – Nga SHABAN MURATI: Analizë e një qendrimi, i cili nuk përputhet aspak me rrethanat aktuale në kontinentin eurpoian dhe as me situatën e konfliktit të NATO-s me Rusinë

3 – 12 në 100 vite: Censusi, nis të hënën regjistrimi i ri i popullsisë dhe i banesave

4 – Nis gara: Shkencat sociale, kuotat dhe kriteret e pranimit në Master

5 – Ikja e një miku: Tre vjet pa mjekun humanist Sabit Brokaj

6 – Jorgji Kote: Për shqipen diplomatike të pasur dhe të pastër

Ditë të mbarë dhe lexim të këndshëm!