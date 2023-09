TITUJT: Çfarë mund të lexoni sot në faqen e parë të gazetës DITA

Në faqen e parë të gazetës DITA, të cilën mund ta gjeni sot në kioskat e shtypit në gjithë vendin, mund të lexoni:

1 – Nga Bedri Islami – Çfarë fshihet pas?: Sulmi terrorist në Kosovë dhe disa detaje mbi një strukturë të fshehtë pranë Vuçiçit ku bëjnë pjesë ushtarakë, njerëz të shërbimit sekret, studiues që njohin mirë Kosovën, deri edhe gjeologë…

2 – A do zgjerohet BE në 2030: I gjithë Ballkani Perëndimor ka sot, me rënien dramatike të popullsisë, vetëm 16 milionë banorë. Një analizë e sinjaleve të fundit nga Brukseli

3 – Humbja në Kukës: Pse Saliu po bën 48 orët e fundit atë që s’e ka bërë kurrë në 30 vjet

4 – Tabela me kriteret: Kreditë e buta për mjekët, si bëhet aplikimi, skema e pikëzimit

5 – Këshilla për Shëndetin: Vjeshta, tre mënyra për të rritur imunitetin

6 – Letrat e lexuesve: A mund të jesh “i paanshëm” me politikën e gjakut?

