TITUJT: Çfarë mund të lexoni sot në faqen e parë të gazetës DITA

Në faqen e parë të gazetës DITA, të cilën mund ta gjeni sot në kioskat e shtypit në gjithë vendin, mund të lexoni:

1 – Nga Viktor Malaj – Vetë-zhvlerësimi: Një analizë mbi humbjen e radhës, moralin berishist ai shkakun e përhershëm dhe dokrrat e zakonshme pas votimeve

2 – Paketë ekstreme ndëshkimi Kosovës?! – Një dokument që qarkulloi dje, parashikon largimin e SHBA nga Kosova, përjashtimin e saj nga organizatat ndërkombëtare, ndërprerjen e të gjitha fondeve, shpalljen e Kurtit non grata… BE as e pohon, as e mohon

3 – Dje, 100-vjetori: Murgu i Manastirit të Letërsisë, Jakov Xoxe sipas profesor Nasho Jorgaqit

4 – Për Vasil Micin: Antifashisti i orëve të para, jeta dhe portreti i një humanisti lunxhiot

5 – Nga Skënder Gjinushi: Për 100 vjetorin e shkrimtarit dhe studiuesit Jakov Xoxa

6 – Nga Pranvera Kola: Dhurimi i gjakut dhe një apel për ndihmē i talasemikëve

Ditë të mbarë dhe lexim të këndshëm!