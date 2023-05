“Tom Doshi na tha se ishte mashtruese”, dëshmia e Milena Deraj: 6 ditë para zgjedhjeve u takova me ish-deputetin

Mediat kanë publikuar dëshminë e Afërdita Ferracakut, e cila thotë se e ka njohur Milena Deraj përmes Elira Shytit dhe në bisedë e sipër i ka treguar se punon në departamentin e bonove të thesarit te Banka e Shqipërisë. Pasi i ka sugjeruar investimit, është kthyer disa herë të tjera duke insistuar që të investonte paratë. Këtu thotë se ka nisur dyshimet se e mashtronte pasi i thoshte se ka interesa aq të larta që shkonin në 100% të vlerës.

Afërdita thotë se u habit dhe iu kthye në mendje skema piramidale ku kishte interesa të larta dhe humbi shuma të ndryshme parash. Pasi ia ka bërë të qartë se s’ka mundësi për investime, Milena i ka treguar se bashkëshorti i saj punonte te Ministria e Brendshme dhe kishte njohje të rëndësishme që mund t’i nxirrte pasaporta shqiptare.

Kjo gjë i interesonte dhe ia propozoi disa miqve në Kosovë por Milena kërkonte pagesë 10 mijë euro që i dukej e ekzagjeruar. Edhe për këtë u tërhoq se s’kishte besim. Gjatë takimeve dëgjonte vazhdimisht Milenën që pretendonte se njihte prokurorë e gjyqtarë dhe se kishte dijeni për çështjen e të afërmve të saj në Shkodër duke i thënë se njeh prokurorin Arjan Ndoj që mund t’ja zgjidhte. Për këtë ka njoftuar Abedin Ferracakun, i cili erdhi në Tiranë të takonte Milenën dhe më pas vunë kontakt bashkë.

Rreth 10 ditë para zgjedhjeve mësoi se Milena kishte marrë shifrën 340 mijë euro për t’i ndihmuar por s’kishte bërë asnjë veprim për këtë çështje. Pas interesimit që kishin bërë e të njohurit, kanë dëgjuar se Milena ishte duke investuar në një pallat me Tom Doshin.

Duke qenë se kanë marrëdhënie familjare me këtë të fundit thonë se e kanë takuar në zyrat e tij, ku i ka thënë se Milena Derajn e njeh si emër por është mashtruese dhe të mos merren me të se s’po investon për asnjë pronë.

Po ashtu shprehet se i kanë kërkuar paratë pa kërcënim duke i thënë se mund t’i mbajë 50 mijë euro. Sipas Afërditës, i kishin thënë se paratë i duheshin se ishin në hall prej proceseve gjyqësore. Në dëshminë e saj mohon pretendimet se e kanë kërcënuar apo e kanë marrë peng.

Sipas saj, Milenes dy ditë para zgjedhjeve është takuar me Abedin Ferracakun, i cili i tha se komunikoi në telefon me Tom Doshin. Më pas, Abedini, Afërdita dhe Milena u nisën për në Shkodër.

Sipas Milenës, u ndalën te një ndërtesë në Kiras ose Zus ku nuk kishte persona të tjerë edhe erdhi vëllai i Abedinit, i cili ishte i armatosur. Ajo thotë se e futën në një dhomë ku i thanë se aty ishte ulur edhe avokati Arjan Ndoj ndërsa thotë se qëndroi rreth 2 orë e 30 minuta e u kërcënua me armë se do vritej nëse përvec shumës 340 mijë euro që i kishin marrë për mashtrim, nuk do i jepte edhe 200 mijë euro të tjera.

Gjithashtu pretendon se e kanë detyruar të bëjë video ku do thoshte: “Unë e quajtura Milena Deraj për çështje e zotit Abedin Ferracaku kam marrë shumën prej 540 mijë euro për dosjen Ferracaku me prokurore Znj. Hamzaj”.

Pas disa orësh e lanë të lirë dhe u kthye për në Tiranë së bashku me Afërditën. Ajo tregon se tentoi të kontaktonte me Arjan Ndoj por e kishte të pamundur.

Për shifrën 340 mijë euro thotë se i ka kthyer vetëm 140 mijë ndërsa shumën tjetër prej 200 mijë euro i kishte investuar në fshatin Salari, Tepeleni për të bërë shtëpi guri. Ajo pretendon se shumën e eurove që i kishin dhënë nuk i pranonin por kërkonin në total 540 mijë euro të tjera. Milena Deraj pretendon se familja Ferracaku i ka kërcënuar edhe të afërmit.

Sipas saj, më 22 maj e ka telefonuar Abedin Ferracaku përmes një numri të huaj duke thënë “Të erdhi dita të pres në Shkodër”.

Ajo pretendon se 6 ditë para zgjedhjeve, Tom Doshi e ka telefonuar për ta pyetur rreth historisë me vëllezërit Ferracaku. Sipas Milena Derajt, është takuar me Tom Doshin në zyrën e tij ku i ka thënë se do ja kthente paratë.