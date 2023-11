“Travel off Path”: Shqipëria mes pesë destinacioneve më të mira evropiane për 2024

Dikur një perlë e fshehur e vendosur në zemër të Gadishullit Ballkanik, Shqipëria tashmë është destinacioni me rritjen më të shpejtë në Evropë, duke tërhequr një numër rekord turistësh me pamjet idilike, mikpritjen e ngrohtë dhe çmimet e arsyeshme.

Megjithatë, vlen të përmendet se shumica e turistëve po vërshojnë drejt Rivierës ikonike të vendit, e cila, megjithëse e mrekullueshme, nuk është atraksioni i vetëm natyror i Shqipërisë.

Nëse do të udhëtonit pak më në veri, do të mund të eksploroni Alpet mahnitëse shqiptare, një rajon i thyer dhe i pacenuar që u premton vizitorëve përvojën më të paharrueshme.

Këtu, udhëtarët mund të nisin shëtitjet piktoreske në Parkun Kombëtar të Luginës së Valbonës, Parkun Kombëtar të Thethit dhe Liqenin e Komanit dhe të shijojnë florën dhe faunën endemike të dorës së parë.

Ata që kërkojnë më shumë adrenalinë do të jenë të lumtur të mësojnë se zona ofron mundësi për aktivitete si, ngjitje në shkëmb, shëtitje me varkë, hedhje me parashute.

Turistët rekomandohen t’i bashkohen një udhërrëfyesi profesionist gjatë vizitës në Alpet Shqiptare.

Rajoni është mjaft i sigurt dhe shumica e vendasve janë shumë mikpritës, por ndihma profesionale e një udhërrëfyesi për të eksploruar terrenin e thyer, do t’ju bënte të ndiheshit shumë më të qetë për të shijuar këtë përvojë te re.

