Tronditet Kalifornia,17-vjeçari vret 4 fqinjët e tij

Kaliforni: Një djalë 17-vjeçar i akuzuar për vrasjen e katër anëtarëve të një familjeje fqinje në Kaliforninë qendrore, u paraqit për herë të parë në gjykatë të enjten.

Adoleshenti, i cili në gjykatën për të mitur u identifikua vetëm me inicialet R.I për shkak të moshës së tij, u urdhërua të qëndrojë në paraburgim.

Nëse dënohet për katër akuza për vrasje, ai do të mbahet në sallën e të miturve derisa të mbushë 25 vjeç.

Prokurorët kanë bërë kërkesë që ai të gjykohet si i rritur, me një dënim të mundshëm me burgim të përjetshëm pa mundësi lirimi me kusht.

Adoleshenti jetonte në qytetin e vogël të Reedley, në jugperëndim të Fresnos.

Ai akuzohet për vrasjen e 81-vjeçarit Billy Bond, djalin e tij, 61-vjeçarin Darrell Bond, mbesën, Guadalupe Bond, 44 vjeç dhe nipin, Matthew Bond, 43 vjeç.

Trupat e Billy Bond, Darrell Bond dhe Guadalupe Bond u gjetën në oborrin e shtëpisë së tyre të shtunën, tha policia. Trupi i Matthew Bond u gjet në garazhin e shtëpisë së adoleshentit të martën përpara se të arrestohej, thanë autoritetet.

Policia nuk ka dhënë detaje të vrasjeve, por ka thënë se një kasafortë brenda shtëpisë së viktimave ku mbaheshin armë dhe para ishte hapur dhe zbrazur me forcë, duke sugjeruar grabitjen si një motiv të mundshëm, raportoi The Fresno Bee.

Disa nga të afërmit e adoleshentit ishin në gjykatë për seancën, përfshirë nënën e tij.

