Truku i pastrimit të makinave që ka pushtuar TikTok me miliona shikime. Automjeti bëhet i ri në pak minuta me “Slime”! (VIDEO)

Makinat janë bërë zgjatime të shtëpisë sonë. Brenda, zhvillohen mijëra histori, nga udhëtimet në zyrë, deri tek transportimi i të vegjëlve dhe aktivitetet ekstra. Megjithatë, ky përdorim i vazhdueshëm mund të çojë në grumbullimin e papastërtive dhe mbeturinave, veçanërisht në ato qoshe të vështira për t’u arritur.

Është thelbësore të kuptojmë se mbajtja e automjetit tonë të pastër nuk është thjesht një çështje estetike. Një makinë e pastër përmirëson mirëqenien, shëndetin dhe na jep një ndjenjë rehatie dhe pastërtie në udhëtimet tona të përditshme. Si të merreni me ato qoshe të vështira për t’u arritur ku grumbullohen pluhuri dhe papastërtia? Pikërisht këtu hyn në lojë “llumi” i veçantë i pastrimit, një zgjidhje e thjeshtë dhe e lirë që ka revolucionarizuar rrjetet sociale. Quhet “Slime”. Një llogari e TikTok, @pongemoslo_a_prueba, ka popullarizuar përdorimin e saj si një mjet pastrimi brenda automjeteve, duke mbledhur miliona shikime dhe miratim të përdoruesve. Sepse, ndryshe nga truket e tjera, kjo funksionon.

Kjo është receta për të bërë ‘slime’

Si ta bëjmë atë? Nuk ka nevojë të jesh ekspert i kimisë, kërkon vetëm disa përbërës të zakonshëm. Për të filluar, dy lugë shkumë rroje, dy sodë buke, një lugë e gjysmë zam të bardhë, ose ngjitës të lëngshëm shkollor dhe në fund, gjysmë lugë gjelle sapun të lëngshëm rrobash. Përziejini gjithçka në një enë, derisa të arrini një konsistencë të ngjashme me atë të çamçakëzit. Ju tashmë e keni zhulin tuaj të pastrimit gati për të hyrë në veprim.

Tani, do të përballeni me një nga sfidat më të mëdha në pastrimin e makinave: arritjen e atyre qosheve që duken të pamundura për t’u aksesuar. Pulti, shtresat e sediljeve, mbajtëset e filxhanëve dhe boshllëqet midis sediljeve dhe pjesës qendrore, janë disa nga vendet ku papastërtitë dhe mbeturinat shpesh grumbullohen me kokëfortësi.

Por me këtë lloj çamçakëzi gjithçka është më e lehtë. Aftësia e tij unike për të ndryshuar formën dhe për t’u ngjitur në sipërfaqe e bën atë një armë jashtëzakonisht efektive kundër papastërtive dhe mbeturinave të ngulitura në zonat më të paarritshme të makinës suaj. Mjafton të shtypni substancën në sipërfaqe dhe më pas ta hiqni në mënyrë që papastërtia të shkojë me të.

Rezultati përfundimtar është një makinë me një brendshme që është e pastër dhe e shkëlqyeshme. Por ajo që është më mbresëlënëse është se si arrihet kjo: nuk kërkohen kimikate të ashpra ose mjete të specializuara pastrimi, vetëm një përzierje e thjeshtë që mund ta bëni në shtëpi ose në makinën tuaj, siç tregohet në videon që është bërë virale. Pra, pse të mos e provoni?