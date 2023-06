Truku i zgjuar për të “fjetur si qingj” kur është vapë

Me siguri e dini se sa e rëndësishme është që të lagni qafën me ujë, para se të hyni në det. Kjo sepse na ndihmon që të mësohemi me temperaturën e ujit.

Nga ana tjetër do të keni vënë re se njerëzit që jetojnë në shkretëtirë e mbrojnë qafën e tyre nga dielli duke e mbuluar me leckë. Ka një arsye për këtë. Pjesa e sipërme e qafës është afër qendrës së rregullimit të temperaturës së trupit.

Prandaj nisur nga këto të dhëna, është dalë në përfundimin që nëse keni vapë kur shtriheni të flini, vendosni në qafë një leckë të freskët që e keni vendosur në frigorifer gjatë ditës. Kjo ndjesi ftohjeje ka shumë të ngjarë t’ju ndihmojë të “flini si qingj”.

o.j/dita