Twitter tani do quhet XApp (Iksap), marka i kushtoi vetëm 32 euro Elon Musk…!

Është çmenduria e fundit nga Elon Musk. Manjati i Tesla sapo ka njoftuar se Twitter po ndryshon logon dhe emrin. Lamtumirë zogut emblematik blu. Përshëndetje për… X? Si e lexoni këtë? Equis? Ish? Si dreqin shqiptohet? Në vend që të vendosim tweet, tani vendosim x? Sa më shumë që mendojmë për të, aq më pak e kuptojmë. Dhe ndërsa dalin informacione të reja për të, aq më e pashpjegueshme duket. Sepse kushtojini vëmendje sa vijon: një përdorues sapo ka zbuluar se sa kushton logoja X dhe nga vjen.

Logoja e re e Twitter (ose X App, siç do të quhet rrjeti social tani e tutje), është saktësisht e njëjtë me glifin e shkronjës së madhe “X” të fontit “Special Alphabets 4”, pjesë e familjes së shkronjave “Special Alphabets”, nga Monotype. Fakti është se duke qenë kështu, logoja e re në Twitter i ka kushtuar Elon Musk 32 euro, që është çmimi i saj. Për më tepër, projektuesi do të kishte paguar për versionin më të lirë të mundshëm të fontit, prandaj logoja përfundimtare do të ishte pak më e hollë.