U dhunua me shkopinj bejsbolli, familja Kaçi merr urdhrin e mbrojtjes nga Gjykata e Durrësit

Report Tv publikoi vendimin e lëshimit të urdhrit të mbrojtejs që jepet pas kërkesës së familjes Kaçi pasi tensionet me Nikollajt janë ende të pranishme. Ngjarja ndodhi të dielën e 30 korrikut, kur Martin Nikolli dhunoi me shkopa bejsbolli djemtë e Pjetër Kaçit dhe më pas qëlloi në ajër me armën e shërbimit. Ai u pezullua si gardist ndërsa edhe u arrestua nga policia e Durrësit.Report Tv mëson se një pjesë të rrugës e ka shtruar vetë familja Kaçi, e cila nuk ka lënë hapësirë as për kalimin e ujësjellësit apo kabullin elektrik. Në kushte të tilla, familja Nikolli, me dokumente të rregullta pronësie kërkuan të ndërhyhet që rruga të shkoj në gjendje fillestare. Kryetari i njësisë administrative i ka kërkuar IKMT-së që të ndërhyjë. Më pas, zgjatimi dhe zgjerimi i rrugës nga Nikollët është krejtësisht një nismë private e paligjshme dhe që nuk ka lidhje me asnjë projekt të autoriteteve. Kjo rrugë, dhe kthesa e saj e famshme, u bënë shkak i sherrit që përfundoi me dhunë me shkop bejsbolli dhe të shtëna në ajër. Përveç Martin Nikollit u arrestuar edhe vëllai i tij Alfred Nikolli, 46 vjeç, me 3 akuza “Kanosje”, “Plagosje e rëndë me dashje” dhe “Prishje e qetësisë publike”.