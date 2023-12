Policia e Tiranës ka vënë në pranga një 34 vjeçar pas një konflikti me një person. 34 vjeçari nga Dibra është zënë me personin tjetër dhe më pas e ka goditur atë qëllimisht me makinë.

Ngjarja raportohet të ketë ndodhur në rrugën “Kastriotët” në kryeqytet.

p.c. / dita