U sekuestruan 100 kg kokainë e humbur, policia italiane çon në gjyq grupin e shqiptarëve

Zëvendësprokurori i Drejtorisë së Rrethit Antimafia të Xhenovës, Federico Manotti, ka kërkuar gjykimin e menjëhershëm të shtatë të dyshuarve si trafikantë ndërkombëtarë të drogës me kombësi amerikano-jugore dhe shqiptare, të cilët rrëmbyen një person në tentativën e dështuar për të importuar 100 kilogramë kokainë nga Amerika e Jugut në Liguria.

Gjyqi, që do të nisë më 26 shkurt, përfshin persona të moshës 26 deri në 42 vjeç. Dy të dyshuarit e tjerë janë hequr nga pozicionet: Ardian Sufaj, 39 vjeç, me origjinë shqiptare, i konsideruar nga hetuesit si kreu i organizatës dhe i arrestuar në Shqipëri me bashkëpunimin e forcave të rendit vendas dhe aktualisht i burgosur në një burg në Shqipëri dhe një tjetër burrë ende në arrati në Republikën Domenikane, shkruan Ansa.

Organizata ishte mbështetur në një punonjës porti xhenovez, i cili në fakt ishte një financier i fshehtë.

Droga ishte sekuestruar gjatë një kontrolli në Panama dhe kishte futur në panik grupin, i cili kishte rrëmbyer edhe një person, ndërmjetësuesin midis punonjësit të portit dhe bandës, në përpjekje për të kuptuar se ku kishte përfunduar ngarkesa.

p.c. / dita