Udhëheqësit e vendeve të BE-së diskutojnë sot për situatën në Kosovë, Osmani takohet me Macron dhe Scholz

Udhëheqësit e 27 vendeve të Bashkimit Evropian dhe të 20 vendeve të tjera evropiane mblidhen sot në Kishinjev të Moldavisë, për të diskutuar një varg çështjesh, mes tyre edhe tensionet në veri të Kosovës.

Shefi i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell, pritet të takojë atje presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç. Dje Borrell takoi në Bratisllavë kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.

Në një postim në Twitter pas takimit, Borrell tha se situata në veri të Kosovës është e rrezikshme dhe e paqëndrueshme.

“Na duhet shtensionim urgjent dhe zgjidhje përmes dialogut”, tha ai.

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ndodhet në Moldavi, ku do të marrë pjesë në samitin e dytë të Komunitetit Politik Evropian në Kishinau, me ftesë të organizatorëve të këtij komuniteti. Osmani do të zhvillojë sot një takim me presidentin e Francës, Emmanuel Macron dhe kancelarin e Gjermanisë, Olaf Scholz.

Presidenti francez, Emmanuel Macron, dje ka bërë të ditur se bashkë me kancelarin gjerman, Olaf Scholz, do të bisedojnë më 1 qershor me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe presidentin serb, Aleksandër Vuçiç.

Takimet do të zhvillohen ndaras, në margjina të samitit Komuniteti Politik Evropian, që do të mbahet në kryeqytetin moldav. Presidenca e Kosovës njofton se presidentja Osmani do t’i bashkohet 46 krerëve të tjerë të shteteve të kontinentit evropian si dhe krerëve të institucioneve të BE-së, me qëllim të nxitjes së dialogut politik dhe forcimit të bashkëpunimit për t’i adresuar çështjet më urgjente të sigurisë dhe stabilitetit në Evropë.

Komuniteti Politik Evropian është platformë për koordinim politik e krijuar mbi bazën e propozimit të presidentit francez, Emmanuel Macron, e cila synon nxitjen e dialogut dhe bashkëpunimit për çështje me interes të përbashkët, forcimin e sigurisë, stabilitetit dhe prosperitetit në kontinentin evropian.

Kërkesat e tyre janë të njejta. Kryetarët e rinj shqiptar që u zgjedhën më23 prill, të tërhiqen nga komunat me shumicë serbe, ashtu si edhe njësitet speciale të Policisë së Kosovës. Aktualisht nuk raportohet për incidente.

Në ditën e katërt të protestave, dhjetëra qytetarë serbë janë mbledhur sot pranë selive komunale në veri të Kosovës. Protestat po mbahen në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviç.

j.l./ dita