“Udhëtari në kohë” gjen parashikimin e parë, katastrofën e SHBA-ve. Por ka dhe të tjera më të errëta në listë!

Eno Alaric, i njohur më mirë në TikTok si @radianttimetraveler, pretendon të jetë një udhëtar në kohë nga viti 2671. Muajt ​​e fundit, ai i është përkushtuar ndarjes së parashikimeve të tij dhe ka fituar popullaritet të madh. Edhe pse ende nuk ka goditur asnjë nga parashikimet e tij, ai ngjall interes të madh në rrjete dhe tashmë ka më shumë se 600 mijë ndjekës.

Disa muaj më parë, ai parashikoi, për shembull, pushtime të alienëve, si dhe përmbytje të tmerrshme dhe shpërthime shkatërruese në Shtetet e Bashkuara perëndimore. Gushtin e kaluar ai foli edhe për shfaqjen e një sëmundjeje vdekjeprurëse, por asnjë nuk u realizua. Mos harroni, ka disa shanse që Eno Alaric të godasë për herë të parë këtë muaj. Kjo, pasi parashikimi i parë i udhëtarit në kohë nuk ka qenë shumë larg realizimit: “Uragani i parë i kategorisë 6 ndodh më 4 shtator”, komenton ai, pavarësisht se nuk ka ndodhur kurrë, “mbulon pothuajse të gjithë lindjen, brigjet e Shteteve të Bashkuara të SHBA-së, por kryesisht prek Florida dhe Karolina”. Ardhja e uraganit ‘Idalia’ i ka alarmuar të gjithë dhe duket se Alaric “qëlloi” të parën.

Më 10 shtator, ai parashikon të ndodhë katastrofa e dytë dhe surreale. “20 persona janë zgjedhur për të parë jetën e përtejme, për të parë se si është kur vdes”, thotë Eno Alaric. Me sa duket, kjo do të bënte që popullsia të përqendrohej në “gjetjen e një mënyre për të jetuar shumë më gjatë”. Profecitë e tjera ndjekin këtë linjë të tmerrshme: më 18 shtator, alienët do të ngrenë “një mur të padukshëm për të rrethuar Meksikën dhe Guatemalën”. Më në fund, udhëtari i kohës ka parashikuar dhe ka vendosur që në datën 23, një avion i kompanisë “Spirit Airlines” të kalojë nëpër një vrimë krimbi (udhëtim në kohë apo në dimensione hapësirë-kohë).