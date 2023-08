Ndihmësa të tij do jenë Rejdi Avdo dhe Rejdi Zaimi. Arbitër i katërt do jetë Andi Koçi. Kjo është ndeshja e dytë që Hamiti gjykon në Conference League, teksa edhe Juxhin Xhaja me një tjetër trupë shqiptare ishte në detyrë një javë më parë.Ky është viti i parë që arbitrat shqiptarë po përfshihen në Conference League, teksa pritet që “togat e zeza” të jenë edhe në grupet e këtij kompeticioni, i treti për nga rëndësia në Evropë.