Ukraina thotë se ka rrëzuar aeroplanin spiun rus A-50

Ushtria e Ukrainës thotë se ka rrëzuar një aeroplan spiun ushtarak rus mbi Detin Azov, në atë që analistët thonë se do të ishte një goditje për fuqinë ajrore të Moskës.

Shefi i ushtrisë, gjenerali Valerii Zaluzhnyi, tha se forcat ajrore kishin “shkatërruar” një avion të zbulimit të radarëve me rreze të gjatë A-50 dhe një qendër kontrolli ajror Il-22. A-50 zbulon mbrojtjen ajrore dhe koordinon objektivat për avionët rusë.

Ukraina ka luftuar për të bërë përparime të rëndësishme kohët e fundit kundër forcave ruse në juglindje. Një konferencë nga Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar më 23 shkurt tha se Rusia “me gjasë” kishte gjashtë A-50 operacionale në shërbim. Ndërtimi i avionëve mund të kushtojë qindra milionë dollarë.

Zyrtarët rusë thanë se nuk kishin “asnjë informacion” për sulmet, por komentuesit e shquar rusë pro luftës kanë thënë se humbja e një A-50 do të ishte e rëndësishme, përcjell BBC. Një kanal ushtarak popullor, Rybar, tha se nëse informacioni i Ukrainës për humbjet ruse do të konfirmohej do të ishte “një tjetër ditë e zezë për forcat ajrore ruse”.

Një tjetër kanal tha se qendra e komandës Il-22 u godit nga “zjarri miqësor” rus. Thuhet se ai arriti të zbarkohej në Rusi. Gjenerali Zaluzhnyi tha në Telegram se forcat ajrore të Ukrainës kishin “planifikuar dhe kryer në mënyrë të shkëlqyer” një operacion në rajonin e Azov, në juglindje të Ukrainës.

Komandanti i Forcave Ajrore të Ukrainës, Mykola Oleshchuk, komentoi rrëzimin e avionit në një postim në Telegram, por nuk dha detaje. Në shkurt të vitit të kaluar, grupi opozitar bjellorus BYPOL pretendoi se kishte dëmtuar një aeroplan ushtarak A-50 në një sulm me dron pranë Minskut.

Justin Bronk, një specialist i luftës ajrore nga instituti i mbrojtjes Rusi, i tha BBC-së se nëse konfirmohet humbja e një A-50 do të ishte një “humbje shumë e rëndësishme dhe e turpshme nga ana operacionale” për forcat ajrore ruse.

Ai e përshkroi A-50 si një “platformë kyçe të komandës, kontrollit dhe mbikqyrjes” që u siguron avionëve rusë dhe sistemeve të raketave tokë-ajër “paralajmërim të hershëm me rreze të gjatë dhe informacion për objektivat rreth avionëve ukrainas të fluturimit të ulët”.

Ai shtoi se kishte “vetëm një numër të vogël” të këtyre avionëve brenda forcave ajrore ruse dhe “edhe më pak ekuipazhe të trajnuar të misionit, që do të thotë se humbja e njërit do të ishte një goditje e madhe”. Nëse konfirmohet, ai tha se do të ishte “një angazhim shumë i gjatë” për raketat e mbrojtjes ajrore të Ukrainës Patriot, të cilat do të shtrinin “aftësitë teorike të armës në kufirin e tyre”.

Frank Gardner, korrespondenti i sigurisë i BBC-së, tha se zhvillimi i dukshëm ishte një “lajm i vogël i mirë për Ukrainën në mes të një lajmi të tmerrshëm të keq”. Ai tha se situata në përgjithësi “nuk po duket e mirë për Ukrainën”, pasi ajo merret me mungesën e municioneve, moralin e ulët midis trupave të saj dhe sulmet e vazhdueshme nga Rusia në infrastrukturën e saj.

