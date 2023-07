Ulen me disa gradë temperaturat, si do jetë moti sot

Sipas MeteoAlb, do të vijojë nën ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike Shqipëria duke bërë që moti i kthjellët dhe vranësirat e shpeshta të jenë dominante.

Por mesdita sjell zhvillim të tyre duke gjeneruar rrebeshe, më të dukshme në zonat perëndimore dhe jugperëndimore. Problematike mbetet gjithashtu parametri i erës në shumë zona.

Kjo situatë meteorologjike do të vijojë edhe gjatë natës ku kthjellimet dhe vranësirat e dendura do të jenë të pranishme në të gjithë territorin. Temperaturat e ajrit do të ulen sërish si në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 13°C deri në 32°C.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke bërë që në brigjet detare të gjenerohet dallgë 2 – 3 ballë.