Universiteti i Harvardit zbulon se cila është dieta më e shëndetshme, edhe për të rënë në peshë!

Një dietë e ekuilibruar është thelbësore për të pasur një mënyrë jetese të shëndetshme. Ka shumë njerëz që pyesin se cila është dieta më e mirë për të humbur peshë dhe universiteti prestigjioz i Harvardit jep disa çelësa në këtë drejtim. Bazuar në faktin se çdo person është i ndryshëm dhe për këtë arsye çdo rast duhet të analizohet individualisht, ekspertët e Harvardit japin indikacione të vlefshme. Megjithatë, ata rekomandojnë fuqimisht ta vendosni veten në duart e një profesionisti në këtë fushë.

Siç u theksua në studimin e publikuar në Harvard Health, një gabim i parë qëndron në fokusin e pyetjes. Ne nuk duhet të pyesim veten “cila është dieta më e mirë për të humbur peshë”, por “cila është një dietë e shëndetshme?”

Në këtë mënyrë ne mund të shpëtojmë nga dietat e mrekullueshme që mund të sjellin rreziqe për shëndetin tonë dhe të fillojmë të adoptojmë zakone më të shëndetshme. Në gjendje të zëvendësojmë ushqimet e pashëndetshme me ato të shëndetshme dhe do ta bëjmë atë përgjithmonë, jo për një periudhë të caktuar kohe.

Dieta më e mirë është ajo me të cilën nuk do ta kemi të vështirë të mësohemi. Nuk ia vlen të ndryshojmë zakonet brenda natës nëse nuk jemi në gjendje të mësohemi më vonë. Shumëllojshmëria dhe kontrolli i porcioneve do të jenë gjithashtu çelësi për arritjen e suksesshme të qëllimeve tona.

Një dietë e shëndetshme duhet të përbëhet nga ushqime që i sigurojnë trupit të gjitha lëndët ushqyese dhe mineralet e nevojshme.

Do të jetë një dietë e pasur me proteina, me yndyra të shëndetshme dhe me pak kripë dhe sheqer. Ai do të përbëhet kryesisht nga ushqime me origjinë bimore, veçanërisht fruta dhe perime, por edhe në një masë më të vogël, me origjinë shtazore.