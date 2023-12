Ushqime më të shtrenjta se në Europë, fundviti i ‘kripur’ i familjeve shqiptare

Këtë fundvit, Shqipëria rezulton një nga vendet me inflacionin më të lartë në Europë. Ndryshe nga vendet e BE-së ku çmimet po ulen me ritme të shpejta, në Shqipëri po ndodh e kundërta. INSTAT raportoi se inflacioni në muajin nëntor rezultoi 3.9%, ndërkohë që në BE ky tregues ishte 2.4%. Referuar shifrave zyrtare, zarzavatet, frutat, bulmeti dhe mishi janë produktet më të shtrenjta të shportës. Rritja e shpejtë e çmimeve i ka vënë familjet shqiptare në vështirësi, por ekspertët nuk presin ulje as vitin e ardhshëm.

Shqipëria është një nga vendet me çmimet më të larta të ushqimeve në rajon dhe Europë. Ky fundvit, i gjeti familjet shqiptare në vështirësi ekonomike.