Ushqimet që sjellin fat në mbarë botën për Vitin e Ri

Gjethet jeshile si kokërrat e fasules, petët që sjellin jetëgjatësi, ëmbëlsirat e rrumbullakëta me rrethin që simbolizojnë përfundimin dhe shumë të tjera.

Nuk është rastësi që njerëzve u pëlqen të kenë fat në natën e Vitit të Ri.

Të gjithë i thonë lamtumirë vitit të vjetër me shpresën se i riu do të jetë edhe më i mirë dhe për ta bërë këtë, vendosin ushqimin në tryezën e festave me dorën e tyre.

Le të shohim disa nga më të njohurat në mbarë botën:

Gjethet jeshile dhe sallatat

Perimet jeshile duken si para. Kjo është arsyeja pse ato janë me bollëk në tasat e mëdhenj në tryezën festive.

Fasule

Fasulet, si gjethet jeshile, simbolizojnë paranë, sepse ato janë paralele me monedhat. Sa herë nuk keni luajtur letra bastesh?

Rrushi

Në natën e Vitit të Ri, meksikanët hanë një rrush për çdo muaj të vitit të ardhshëm. Nëse ndonjë prej tyre është shumë i thartë ose i hidhur, atëherë ata vërejnë se këtë muaj do të kenë një problem.

Fiqtë

Fiqtë në Amerikën e Jugut simbolizojnë pjellorinë. Kështu çdo vit ata hyjnë në tryezën festive në një sallatë ose të gatuar me mish derri.

Mish derri

Derrat janë një nga simbolet me fat të Vitit të Ri në Jugun Amerikan pasi janë të rrumbullakët. Së bashku me zarzavatet dhe fasulet, kombinohet në një pjatë të quajtur “Hoppin” dhe sigurisht që ka të bëjë me shpresën për vitin e ri.

Petë, spageti

Për shkak se janë larg, konsiderohen simbole të jetëgjatësisë, si në Evropë ashtu edhe në Azi. Kanë një jetëgjatësi të gjatë si ushqim dhe ia kalojnë atij që i ha. Elbi simbolizon bollëkun. Mundohuni të “thithni” spagetin, petët apo petët pa u thyer.

Ëmbëlsira të rrumbullakëta

Byreku ynë mbretëror, si dhe unazat e rrumbullakëta në formë unaze, konsiderohen si sharm për vitin e ri, pasi rrethi mbyllet dhe simbolizon përfundimin.

Peshku

Konsiderohet si një ushqim me fat, sepse vijat në mishin e tij duken si monedha të grumbulluara. Ata gjithashtu vijnë nga deti që simbolizon bollëkun.

Misër

Misri me ngjyrën e tij të ndritshme tradicionalisht simbolizon arin. Në shumë vende (Paraguaj – Ballkan) bëjnë bukë misri, e cila pasurohet me kokrra të plota misri, sidomos në natën e ndërrimit të viteve.

Bajame

Në Danimarkë shërbejnë puding orizi me bajame të grira (risalamande), përveç njërit që lihet i plotë. E gjithë bajame është diçka si monedha “jonë”.

j.l./ dita