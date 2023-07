Vajza 15-vjeçare bën copa-copa macen dhe poston videon në TikTok! Shpërthejnë protestat e aktivistëve, i sulmohet dhe shtëpia me “Molotov”

Një rast i ri abuzimi me kafshët u zbulua në Meksikë. Bëhet fjalë për një adoleshente 15-vjeçare të quajtur Yara Fruut Loops në llogarinë e saj në TikTok, e cila vrau një mace që kishte birësuar më parë dhe publikoi pamjet për ndjekësit.

Ajo që e bën këtë rast të dhunës së kafshëve më shumë se normalisht mbulim mediatik është paramendimi me të cilin është kryer. Që nga dita që e reja e bleu macen, ajo iu përkushtua ngarkimit të ‘stories’ dhe publikimeve me ironi për vdekjen e maces, e cila do të ishte “herët a vonë”. “Sa mace e lezetshme gjeta, do të shohim se çfarë do të ndodhë”, ishte kërcënimi i parë indirekt që e reja ngarkoi në rrjete. Më vonë, fajtori publikoi një foto të koteles së copëtuar, me barkun e saj nga lart dhe organet e saj të shpërndara në dysheme. E gjithë kjo u pasua nga shprehja “ai ishte i nxehtë, ndaj e ndihmova”.

Rasti është bërë viral, mbi të gjitha për shkak të një videoje të shpërndarë masivisht në rrjetet sociale. Një grup anarkistësh me kapuç hodhën kokteje molotov në shtëpinë e dhunuesit në shenjë proteste. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Jesús Terán, ku banon e reja.

Po kështu, Prokurori i Shtetit Aguascalientes për Mbrojtjen e Mjedisit (PROESPA) ka paraqitur tashmë një ankesë në Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm të Shtetit (FGE). Në këto raste, nëse i akuzuari do të ishte madhor, do të zbatohej një dënim me burg që varionte nga 1 deri në 6 muaj burg. Por duke qenë se ai është i mitur, qeveria po punon ende për sanksionet që do të zbatohen ndaj tij, të cilat për momentin janë larg një qëndrimi të gjatë në burg. Por po përgatit një gjobë 712 euro, nëse zbatohet dënimi më i lartë. Rasti ka qenë shumë tronditës për qytetarët e Aguacalientes, të cilët kanë dalë në rrugë në protestë kundër abuzimit me kafshët dhe kanë denoncuar mendjelehtësinë e këtij rasti konkret.