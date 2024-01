Vala e të ftohtit vazhdon të mbetet prezente, si do variojnë temperaturat

Sipas MeteoAlb, Shqipëria mbetet nën ndikimin e masave ajrore të thata dhe të ftohta me origjinë Siberiane duke sjellë në territor mot të kthjellët, por të ftohtë.

Parashikohet që orët e pasdites të sjellin vranësira të shpeshta nëpër të gjithë territorin e vendit ku më të theksuara vranësirat do të paraqiten në zonat Verilindore – Juglindore, por nuk priten reshje. Ky stabilitet i atmosferës do të na shoqërojë edhe gjatë natës.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie në të dy vlerat ekstremale ditore duke u luhatur nga -6°C deri në 14°C. Era do të fryjë mesatare gjatë paradites, por forcohet pasdite duke arritur shpejtësinë maksimale mbi 35 km/h nga drejtimi Verilindor. Për pasojë në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim i ulët.

p.c. / dita