Vapa bën të sajën, tifozët e Arsenalit përleshen me njëri-tjetrin (VIDEO)

Arsenali humbi 0-2 miqësoren e luksit përballë Manchester United, sfidë që u zhvillua në New Jersey, SHBA. Golat e fitores për skuadrën e Erik ten Hag ishin shumë të bukur. Dhe u realizuar nga kapiteni i ri Bruno Fernandes dhe Jadon Sancho.

Mbi 82 mijë tifozë ishin të pranishëm për të ndjekur nga afër duelin mes dy prej skuadrave më të mira në Premier League. Tensioni nuk mungoi në shkallët e stadiumit, sidomos në tribunën e tifozëve të skuadrës së Mikel Artetës.

Disa tifozë të Arsenalit u përleshën me njëri-tjetrin, Përplasje, sherr i madh dhe grushte mes tyre, ndërkohë që pamjet janë bërë virale në rrjetet sociale.

Here’s the better video of Arsenal fans fighting last night. Listen to the bloke shouting 2-0 to encourage the fans to fight more 😂😂😂😂

pic.twitter.com/ySBmItT2CS

— Jord (@NUFCJordd) July 23, 2023