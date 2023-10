Vdekja e Matthew Perry, del deklarata e përbashkët e kolegëve të tij nga “Friends”

Yjet e serialit “Friends”, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc dhe David Schwimmer, kanë bërë një deklaratë të përbashkët, pothuajse tri ditë pas vdekjes së papritur të kolegut të tyre, Matthew Perry.

“Ne të gjithë jemi të shkatërruar nga humbja e Matthew. Ne ishim më shumë sesa thjesht anëtarë të kastit. Ne jemi nje familje. Ka shumë për të thënë, por tani do të marrim pak kohë për të pikëlluar dhe për të përpunuar këtë humbje tragjike. Me kalimin e kohës do të themi më shumë, si dhe kur të mundemi. Në këtë kohë, mendimet dhe dashuria jonë janë me familjen e Matty, miqtë dhe të gjithë ata që e donin atë në mbarë botën”, thanë ata në një deklaratë për People.

Perry ishte më i njohur për rolin e tij si Chandler Bing në hitin sitcom, i cili u shfaq nga viti 1994 deri në 2004.

Kasti i “Friends” mbeti i ngushtë pas përfundimit të serialit të serialit dhe u ribashkua në ekran në specialin e vitit 2021, “Friends: The Reunion”.

Bashkë-krijuesit e “Friends” Marta Kaufman dhe David Crane dhe producenti ekzekutiv Kevin Bright lëshuan gjithashtu një deklaratë duke nderuar Perry. Deklarata e tyre thuhej: “Jemi të tronditur dhe thellësisht të pikëlluar për vdekjen e mikut tonë të dashur Matthew. Ende duket e pamundur. Gjithçka që mund të themi është se ndihemi të bekuar që e patëm atë si pjesë të jetës sonë.”

j.l./ dita