Vdes në moshën 83-vjeçare, aktori i serialit “Breaking Bad”

Aktori amerikan Mark Margolis, i njohur për rolin e tij si Hector Salamanca në serialet ‘Breaking Bad’ dhe ‘Better Call Saul’, ka vdekur në moshën 83-vjeçare, njoftoi familja e tij këtë të premte.

Djali i tij Morgan Margolis, aktor dhe drejtor i kompanisë Knitting Factory Entertainment, njoftoi në një deklaratë se vdiq të enjten, më 3 gusht, në Spitalin Mount Sinai në Nju Jork.

Aktori fitoi një nominim për çmimin Emmy për punën e tij si Hector ‘Tio’ Salamanca, udhëheqësi i një karteli droge në fiksionin e Vince Gilligan me Bryan Cranston dhe Aaron Paul. Margolis vazhdoi portretizimin e zotit të drogës në serialin spin-off “Better Call Saul”, me protagonist Bob Odenkirk, për pesë sezone të tjera.

I lindur më 26 nëntor 1939 në Filadelfia, Pensilvani, Margolis u transferua në Nju Jork në rininë e tij për të studiuar dramë në Actor Studio, ku Al Pacino është aktualisht bashkëregjisor.

Karriera e tij në industrinë e argëtimit filloi në vitet 1970 në seriale si ‘Kojak’ ose filma si ‘Short Eyes’, dhe në vitin 1983 ai luajti truprojën Alberto ‘Shadow’ në filmin e mirënjohur ‘The Price of power (Scarface)’ nga Brian DePalma.

Ai ishte gjithashtu pjesë e filmave si ‘Requiem for a Dream’ dhe ‘Ace Ventura: A Different Detective’. Filmografia e tij i kalon 160 projekte filmike dhe televizive.

Aktori ka qenë gjithashtu bashkëpunëtor me regjisorin fitues të çmimit Oscar, Darren Aronofsky, dhe ka qenë pjesë e filmave si ‘Black Swan’, ‘Pi, Faith in Chaos’ dhe ‘Noah’. Roli i At Ávila në filmin ‘La fuente de la vida’ është shkruar posaçërisht për Margolis.