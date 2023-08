Vdes pas tre vitesh luftë me sëmundjen, partneri i aktores Sandra Bullock!

Partneri prej kohësh i aktores së njohur Sandra Bullock, Bryan Randall, ka vdekur pas një beteje private me sindromën ALS, zbuloi familja e tij sot (e hënë). Sipas një deklarate të marrë nga Yahoo Entertainment, fotografi – i cili filloi të takohej me aktoren fituese të Oskarit në vitin 2015 – “u nda nga jeta i qetë” gjatë fundjavës. Ai ishte 57 vjeç.

“Me pikëllim të madh ndajmë që më 5 gusht, Bryan Randall ndërroi jetë i qetë pas një beteje trevjeçare me ALS”, tha familja e tij. “Bryan zgjodhi që herët ta mbante privat udhëtimin e tij me ALS dhe ata prej nesh që u kujdesëm për të bënë çmos për të respektuar kërkesën e tij. Ne jemi jashtëzakonisht mirënjohës për mjekët e palodhur që lundruan në peizazhin e kësaj sëmundjeje me ne dhe për infermierët befasues që u bënë shokët tanë të dhomës, shpesh duke sakrifikuar familjet e tyre për të qenë me tonat”, shtoi familja e tij.

Familja Randall përfundoi: “Në këtë kohë ne kërkojmë privatësi për t’u pikëlluar dhe për të pajtuar me pamundësinë për t’i thënë lamtumirë Bryan”. Në vend të luleve, familja Randall kërkon që çdo donacion t’i bëhet Shoqatës ALS dhe Spitalit të Përgjithshëm të Massachusetts. Skleroza anësore amiotrofike, e njohur si ALS, është një sëmundje e sistemit nervor që prek qelizat nervore në tru dhe palcën kurrizore, sipas Mayo Clinic. Sëmundja shkakton humbje të kontrollit të muskujve dhe përkeqësohet me kalimin e kohës.

Bullock dhe Randall u takuan kur ai fotografoi ditëlindjen e djalit të saj Louis në janar 2015. Ata filluan të takoheshin menjëherë pas kësaj, por aktorja 59-vjeçare me qëllim e mbajti marrëdhënien e tyre larg vëmendjes. Bullock, e cila kaloi një divorc shumë publik me Jesse James në vitin 2010, e quajti Randall dashurinë e jetës së saj.

“Unë jam dikush që kalova procesin e divorcit”, shpjegoi ajo në Red Table Talk në vitin 2021. “Kam gjetur dashurinë e jetës sime. Ne ndajmë dy fëmijë të bukur – tre fëmijë, vajzën e tij më të madhe. Është gjëja më e mirë ndonjëherë”, tha ajo.

Bullock, e cila është nënë e djalit Louis, 13 vjeç dhe vajzës Laila, 10 vjeç, përjashtoi mundësinë e martesës përsëri. “Pra, nuk dua të them bëje ashtu siç e bëj unë, por nuk kam nevojë për një letër për të qenë një partnere e përkushtuar apo një nënë e përkushtuar. Nuk kam nevojë të më thonë të jem gjithmonë e pranishme në kohët më të vështira. Nuk kam nevojë të më thonë të përballoj një stuhi me një burrë të mirë”, shtoi ajo. Ylli i Bird Box tha se Randall është një shembull “i shkëlqyer” i dikujt që ajo dëshiron rreth fëmijëve të saj.