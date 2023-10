Vendet që taksojnë turistët, Ku duhet të paguajmë për të hyrë?

Si një zgjidhje efektive në luftën kundër turizmit masiv, vendet dhe qytetet e botës filluan të rrisin çmimin e taksës turistike, ndërkohë që shumë vende e vendosën atë për herë të parë.

Pas pandemisë së koronavirusit, turizmi është rikthyer në ritëm të plotë dhe në shumë destinacione arrin të njëjtin nivel ose më të lartë, krahasuar me atë para fillimit të pandemisë. Megjithatë, ekziston një problem i turizmit të tepruar në shumë destinacione të njohura botërore.

Zgjidhja shfaqet në formën e mbledhjes së taksave turistike, pra rritjes së tyre, ndërsa disa luftojnë duke kufizuar numrin e vizitorëve. Taksat turistike nuk janë të reja, ato kanë ekzistuar më parë në shumë destinacione, kryesisht të përfshira ose në çmimin e akomodimit ose në çmimin e biletës së avionit.

Por disa qytete kanë vendosur të rrisin dhe taksat ekzistuese, si për shembull Barcelona. Në qytetin spanjoll, taksa komunale është rritur në 2.75 euro, për faktin se duke filluar nga viti 2012, turistët janë të detyruar të paguajnë edhe taksën turistike rajonale, edhe atë shtesë për të gjithë qytetin.

Kjo tarifë duhet të jetë 3.25 euro duke filluar nga data 1 prill 2024 dhe vlen për të gjithë turistët që qëndrojnë në “akomodim turistik zyrtar”. Të gjitha paratë e mbledhura nga pagesa e taksës turistike përdoren për infrastrukturën e qytetit.

Valencia njofton gjithashtu vendosjen e një takse turistike, e cila duhet të hyjë në fuqi në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm. Tarifa do të jetë 2.5 euro për një natë, e cila varet nga lloji i akomodimit dhe është e vlefshme për një qëndrim deri në shtatë netë. Parashikohet që të ardhurat nga taksitë të synojnë përmirësimin e qëndrueshmërisë së sektorit të turizmit në të gjithë rajonin.

Edhe pse ishte menduar të hynte në fuqi vitin e kaluar, taksa e turizmit në Tajlandë pritet të zbatohet deri në fund të këtij viti. Të ardhurat nga taksat turistike në shumën prej rreth tetë eurosh duhet të përdoren për “kujdesin ndaj turistëve”.

Më së shumti vonesa me aplikimin e taksës turistike ka pasur në Venecia dhe sipas njoftimeve të fundit aplikimi duhet të nisë në fillim të verës së vitit të ardhshëm. Sa i përket vjeljes së taksës turistike për hyrjen në BE, është bërë e ditur se ajo do të fillojë në vitin 2024 dhe do të arrijë në shtatë euro.

Taksa turistike aplikohet tashmë në vende të caktuara, si Greqia, Bullgaria dhe Austria. Gjithashtu, turistët paguajnë taksa në Belgjikë, Kroaci dhe shumë ishuj të Karaibeve.

Ajo që është interesante të përmendet është se në Mbretërinë e Butanit taksa turistike është rreth 228 euro për person në ditë gjatë sezonit, ndërsa në periudha të tjera është pak më e ulët.